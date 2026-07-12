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ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «πετάει» στον αέρα και πέφτει πάνω σε δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Κρήτη

 12.07.2026 - 14:17
VIDEO: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «πετάει» στον αέρα και πέφτει πάνω σε δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Κρήτη

Τρόμο προκαλούν οι εικόνες από βίντεο που κατέγραψε την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, πριν αυτό προσκρούσει σε δέντρο, σε σταθμευμένα οχήματα και καταλήξει να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Στο βίντεο, φαίνεται το ΙΧ να έχει «απογειωθεί» και να βρίσκεται στον αέρα πριν ξεκινήσει η ανεξέλεγκτη πορεία του.

Το νέο υλικό από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά και τις πρώτες στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Στο βίντεο, του neakriti,  φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να ακολουθεί μια τρελή πορεία και, μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, να εκτοξεύεται και να καταλήγει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, από επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, πολίτες βγήκαν έντρομοι και διέσχισαν τον δρόμο για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα αλλά και γύρω από τα οχήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος το συγκεκριμένο όχημα κινούταν με μεγάλη ταχύτητα.

«Το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε. Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένα παιδί που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε. Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός» ανέφερε μεταξύ άλλων ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι τραυματίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ωστόσο η γυναίκα που επέβαινε στο Ι.Χ. είχε καταφέρει να βγει από το όχημα πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο ένας άνδρας που βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σφοδρή πρόσκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής (12/07) στον παλαιό εθνικό δρόμο δρόμο στη Χερσόνησο. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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