Επέστρεψαν στην Κύπρο αεροσκάφη και προσωπικό που συνέδραμαν στην κατάσβεση πυρκαγιών στη Γαλλία

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC), με σκοπό την ενίσχυση των γαλλικών αρχών στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη νότια Γαλλία.

Τα δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor AT-802 μαζί με τα πληρώματα πτήσης και το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, επιχειρούσαν στη νότια Γαλλία, εκτελώντας αποστολές αεροπυρόσβεσης, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, σημειώνεται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, το προσωπικό επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, προστίθεται.

Το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει στην ανακοίνωση τις θερμές του ευχαριστίες προς τα πληρώματα των αεροσκαφών και το προσωπικό της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την υποδειγματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Παράλληλα, ευχαριστεί τις γαλλικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC), καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία και τον αποτελεσματικό συντονισμό.

"Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επιχειρήσεις του RescEU επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή πολιτική προστασία και αναδεικνύει την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε αποστολές διεθνούς χαρακτήρα, προάγοντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ