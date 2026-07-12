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Οι ειδικοί συμφωνούν: Αυτό είναι το καλύτερο κινητό κάτω από 400 ευρώ

 12.07.2026 - 17:55
Οι ειδικοί συμφωνούν: Αυτό είναι το καλύτερο κινητό κάτω από 400 ευρώ

Η εποχή κατά την οποία μια αξιόλογη κάμερα, η μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και οι έξυπνες λειτουργίες αποτελούσαν προνόμιο των ακριβότερων smartphones φαίνεται να περνά. Ο ανταγωνισμός στη μεσαία κατηγορία έχει ενταθεί και οι κατασκευαστές μεταφέρουν πλέον σε οικονομικότερα μοντέλα χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς μόνο σε ναυαρχίδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ισπανικό EL ESPAÑOL παρουσιάζει το OPPO Reno16 F ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, με έμφαση στη φωτογραφία, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτονομία. Η συσκευή κυκλοφορεί κανονικά με υψηλότερη προτεινόμενη τιμή, ωστόσο, μέσω της προσφοράς λανσαρίσματος και πρόσθετου εκπτωτικού κωδικού, μπορεί για περιορισμένο διάστημα να αποκτηθεί στην ισπανική αγορά στα 399 ευρώ.


Τέσσερις κάμερες με έμφαση στα πορτρέτα

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του Reno16 F είναι το φωτογραφικό του σύστημα. Η συσκευή διαθέτει κύρια κάμερα 50 MP, τηλεφακό πορτρέτου επίσης 50 MP με οπτικό zoom έως 3,5x και υπερευρυγώνιο αισθητήρα 8 MP.


Στην πρόσοψη βρίσκεται υπερευρυγώνια selfie κάμερα 50 MP, με οπτικό πεδίο 100 μοιρών, η οποία διευκολύνει τόσο τις ατομικές λήψεις όσο και τις ομαδικές φωτογραφίες. Ο ειδικός τηλεφακός επιτρέπει πιο φυσικά πορτρέτα, με καλύτερο διαχωρισμό του προσώπου από το φόντο και χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να πλησιάζει υπερβολικά το θέμα.

Η συγκεκριμένη διάταξη επιχειρεί να διαφοροποιήσει το Reno16 F από άλλα κινητά της ίδιας κατηγορίας, τα οποία συνήθως διαθέτουν μεν έναν ικανοποιητικό κύριο αισθητήρα, αλλά περιορισμένες επιλογές σε zoom, πορτρέτα και selfies.


Εργαλεία AI για καθημερινές εργασίες

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα της συσκευής. Το AI Snap Key προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε έξυπνες λειτουργίες, ενώ το AI Menu Translation έχει σχεδιαστεί για να μεταφράζει καταλόγους και μενού, διευκολύνοντας τους χρήστες στα ταξίδια.

Στις διαθέσιμες εφαρμογές περιλαμβάνονται ακόμη το AI Bill Manager για την οργάνωση λογαριασμών και δαπανών, καθώς και τα AI Mind Space και AI Mind Pilot, τα οποία βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών και στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Το κινητό χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα ColorOS 16, με την OPPO να δίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στις λειτουργίες AI όσο και στη δημιουργία και επεξεργασία φωτογραφικού περιεχομένου.

Μπαταρία για έντονη καθημερινή χρήση

Σύμφωνα με την έκδοση της συσκευής που παρουσιάζει το ισπανικό δημοσίευμα, το Reno16 F διαθέτει μπαταρία 6.500 mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση SUPERVOOC 45W. Ο συνδυασμός απευθύνεται σε χρήστες που αξιοποιούν εντατικά το κινητό για εργασία, κοινωνικά δίκτυα, φωτογραφίες, βίντεο και ψυχαγωγία, χωρίς να θέλουν να αναζητούν διαρκώς φορτιστή.


Η ευρωπαϊκή έκδοση που περιγράφεται από το EL ESPAÑOL προσφέρεται με 8 GB μνήμης RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου, σε αποχρώσεις Pop White και Purple Black.

Πώς η τιμή πέφτει κάτω από τα 400 ευρώ

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής του Reno16 F στην Ισπανία είναι 599 ευρώ. Στο πλαίσιο της προσφοράς λανσαρίσματος, η τιμή μειώνεται στα 449 ευρώ έως τις 15 Ιουλίου, με φορτιστή 45W και θήκη χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Ειδικά για τους αναγνώστες του EL ESPAÑOL προβλέπεται επιπλέον έκπτωση 50 ευρώ με τον κωδικό RENO16, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να διαμορφώνεται στα 399 ευρώ, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί εντός της πρώτης περιόδου της προσφοράς. Από τις 16 έως τις 30 Ιουλίου, η βασική προωθητική τιμή αυξάνεται στα 499 ευρώ, συνεπώς με τον ίδιο κωδικό διαμορφώνεται στα 449 ευρώ. Η προσφορά αφορά την επίσημη ισπανική αγορά και δεν συνεπάγεται αντίστοιχη τιμολόγηση στην Ελλάδα.

Πηγή: powergame.gr

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