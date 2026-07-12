Τι κρυβόταν πίσω από αυτό το «κινούμενο δέντρο» στο Παραλίμνι; Δείτε το απίστευτο βίντεο

Για μερικές στιγμές, όσοι πλησίαζαν τον κυκλικό κόμβο του Παραλιμνίου θα μπορούσαν δικαιολογημένα να αναρωτηθούν αν έβλεπαν κάτι ασυνήθιστο: ένα «δέντρο» να κινείται στον δρόμο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Κάτω από τον τεράστιο όγκο φυλλώματος κρυβόταν ένα ημιφορτηγό (pickup), το οποίο μετέφερε μεγάλο φορτίο από φύλλα φοίνικα.

Σύμφωνα με το υλικό του RoadReportCY από διερχόμενο πολίτη-ρεπόρτερ το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 15:42, το φορτίο κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά το όχημα. Από το πίσω μέρος αλλά και από μεγάλο τμήμα της πλευράς του, το ημιφορτηγό ήταν ελάχιστα ορατό, καθώς ο όγκος των φύλλων προεξείχε και κυριαρχούσε στην εικόνα, αφήνοντας την εντύπωση ότι το φορτίο κινούνταν σχεδόν αυτόνομα.

Παρόλο που η εικόνα μπορεί αρχικά να προκαλεί έκπληξη ή ακόμη και χαμόγελο, η ουσία του περιστατικού είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Η περιορισμένη ορατότητα καθιστούσε δύσκολη την αναγνώριση του οχήματος από τους υπόλοιπους οδηγούς, την εκτίμηση των πραγματικών διαστάσεών του και την πρόβλεψη των κινήσεών του στον δρόμο.

Ιδιαίτερα σε σημεία όπως οι κυκλικοί κόμβοι, όπου απαιτούνται συνεχής προσοχή, γρήγορες αντιδράσεις και ξεκάθαρη εικόνα της κυκλοφορίας, μια τέτοια κατάσταση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Οι οδηγοί που ακολουθούν ένα τέτοιο όχημα ενδέχεται να δυσκολεύονται να διακρίνουν τα φώτα φρένων ή τα φλας, ενώ μπορεί να αντιληφθούν την παρουσία του μόλις βρεθούν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση.

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