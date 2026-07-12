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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη - Συγκλονίζουν οι συνθήκες θανάτου του τρίχρονου αγοριού

 12.07.2026 - 20:07
Τραγωδία στη Χλώρακα: Διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη - Συγκλονίζουν οι συνθήκες θανάτου του τρίχρονου αγοριού

Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τρίχρονο αγοράκι τουριστών που διέμεναν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Χλώρακα, έπεσε από ύψος και βρήκε τραγικό τέλος.

Σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο στο Κεντρικό δελτίο του alpha, το άτυχο αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο παραλιακού ξενοδοχείου στην Χλώρακα και κατέληξεστο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από τους γονείς όσο και από εργαζόμενους του ξενοδοχείου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Πάφο – Νεκρό τρίχρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι

Πρόκειται για παιδάκι Βρετανών τουριστών που φαίνεται να ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο.

Οι έρευνες από το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων.

 

 

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