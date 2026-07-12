Τραγωδία στη Χλώρακα: Διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη - Συγκλονίζουν οι συνθήκες θανάτου του τρίχρονου αγοριού

Σύμφωνα με τον Κώστα Νάνο στο Κεντρικό δελτίο του alpha, το άτυχο αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο παραλιακού ξενοδοχείου στην Χλώρακα και κατέληξεστο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από τους γονείς όσο και από εργαζόμενους του ξενοδοχείου.

Πρόκειται για παιδάκι Βρετανών τουριστών που φαίνεται να ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο.

Οι έρευνες από το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων.