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ΔΙΕΘΝΗ

Στις 27 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ - Ποιος ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου

 12.07.2026 - 21:00
Στις 27 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ - Ποιος ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου

Για τις 27 Οκτωβρίου «κλείδωσαν» οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, καθώς η σημερινή Κνεσέτ ολοκληρώνει κανονικά την τετραετή θητεία της στις 17 Ιουλίου.

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κνεσέτ και βουλευτής του Λικούντ, Οφίρ Κατζ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που αφορούσε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Κατά τη συζήτηση, η νομική σύμβουλος της Κνεσέτ, Σαγκίτ Αφίκ, διευκρίνισε ότι το κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει την πλήρη θητεία του χωρίς να διαλυθεί πρόωρα, γεγονός που καθιστά περιττή οποιαδήποτε ειδική νομοθετική διαδικασία για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών.

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι εκλογές του Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες που διεξάγονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πολιτικής αστάθειας και διαδοχικών πρόωρων προσφυγών στις κάλπες, ενώ παράλληλα, η σημερινή κυβέρνηση γίνεται η πρώτη εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια που καταφέρνει να ολοκληρώσει πλήρως τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου όσο και για την αντιπολίτευση. Οι ισραηλινοί κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνται συνήθως από αρκετά κόμματα.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ έχει αναδειχθεί, μήνες πριν από τις εκλογές, ως ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Το νέο κεντρώο κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ! (εβραϊκή λέξη που σημαίνει ευθεία, έντιμα) κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα και σε πρόσφατη δημοσκόπηση πήρε μάλιστα την πρώτη θέση από το δεξιό εθνικιστικό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ, 66 ετών, υπηρέτησε ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από το 2015 ως το 2019 και στη συνέχεια μπήκε στην πολιτική. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Χάιφα και θεωρείται ειδικός για τη λιβανική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Γιός Μαροκινών, γεννήθηκε στην Τιβεριάδα, στο βόρειο Ισραήλ. Είναι πατέρας πέντε παιδιών και ένας γιος του και δύο ανιψιοί του σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως, σε αντίθεση, ο γιός του Νετανιάχου, ο Γιαΐρ, ζει στο εξωτερικό αφότου άρχισε ο πόλεμος τον Οκτώβριο 2023 και δεν υπηρέτησε σε μάχιμη μονάδα.

Πηγή: cnn.gr

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