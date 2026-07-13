Τζόκερ: Στην Κύπρο ο ένας από τους δύο τυχερούς των €5εκ.

Η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ ανέδειξε δύο μεγάλα τυχερά δελτία στην πρώτη κατηγορία, με το ένα εξ αυτών να έχει παιχτεί σε πρακτορείο της Λεμεσού.

Οι δύο μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράζονται το αστρονομικό ποσό των €5.139.791,16, πράγμα που σημαίνει ότι ο τυχερός της Λεμεσού, μαζί με τον δεύτερο μεγάλο νικητή, προσθέτει στον τραπεζικό του λογαριασμό το μισό του συνολικού επάθλου, κερδίζοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η χθεσινή κλήρωση σκόρπισε χαμόγελα και στη δεύτερη κατηγορία. Συνολικά πέντε δελτία κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχία στη συγκεκριμένη κατηγορία, με το καθένα να εξασφαλίζει το ποσό των €100.000,00, ολοκληρώνοντας μια άκρως αποδοτική βραδιά για τους λάτρεις του παιχνιδιού.