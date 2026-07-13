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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Η Κομισιόν διορίζει Ειδικό Αντιπρόσωπο – «Να αδράξουμε την ευκαιρία» λέει η Φον ντερ Λάιεν

 13.07.2026 - 06:33
Κυπριακό: Η Κομισιόν διορίζει Ειδικό Αντιπρόσωπο – «Να αδράξουμε την ευκαιρία» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Διορίζει ειδικό αντιπρόσωπο για το κυπριακό η Κομισιόν, με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «ανανεωμένη δυναμική».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον απόηχο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έγραψε σε ανάρτησή της στο X, ότι η Επιτροπή προχωρά στον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό.

Κάνει λόγο για μια «ανανεωμένη δυναμική» προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να εξελιχθεί εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικά σημειώνει πως πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, εκφράζοντας προσδοκία για επίτευξη προόδου τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα τόνισε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τη διαδικασία και υπογράμμισε την πρόθεση εντατικοποίησης της εμπλοκής των Βρυξελλών.

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