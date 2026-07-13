Κυπριακό: Η Κομισιόν διορίζει Ειδικό Αντιπρόσωπο – «Να αδράξουμε την ευκαιρία» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον απόηχο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έγραψε σε ανάρτησή της στο X, ότι η Επιτροπή προχωρά στον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό.

Good call with @antonioguterres.



We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.



The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.



The… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026

Κάνει λόγο για μια «ανανεωμένη δυναμική» προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να εξελιχθεί εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικά σημειώνει πως πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, εκφράζοντας προσδοκία για επίτευξη προόδου τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα τόνισε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τη διαδικασία και υπογράμμισε την πρόθεση εντατικοποίησης της εμπλοκής των Βρυξελλών.