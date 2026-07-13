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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένας όμορφος, κρυφός κήπος σερβίρει κυπριακά μεζεδάκια – Το επιδόρπιο είναι «όλα τα λεφτά»

 13.07.2026 - 08:33
Ένας όμορφος, κρυφός κήπος σερβίρει κυπριακά μεζεδάκια – Το επιδόρπιο είναι «όλα τα λεφτά»

Καλή σχάρα, παραδοσιακές γεύσεις και ένας ολάνθιστος κήπος με υπέροχη ατμόσφαιρα κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Λευκωσίας

Ο Κήπος της Χρυσαλινιώτισσας δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις.

Είναι το ταβέρνάκι που κάθε χρόνο κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή της Χρυσαλινιώτισσα (κοντά στον Τακτελκαλέ), μία από τις πιο ιστορικές συνοικίες της πρωτεύουσας, που διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της και έχει πάντα κάτι να σου αποκαλύψει. Και είναι από εκείνα τα μέρη που ταυτίζονται με το καλοκαίρι στη Λευκωσία.

Κρυμμένος μέσα στο καταπράσινο πάρκο της ιστορικής συνοικίας, συνδυάζει όσα αναζητάς για μια όμορφη έξοδο: δροσιά κάτω από τα δέντρα, αυθεντικές κυπριακές γεύσεις, χαλαρή, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και έναν χώρο που σε κάνει να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μακριά από τη φασαρία της πόλης. Είτε βρεθείς εδώ με φίλους, με την οικογένεια ή με το ταίρι σου, είναι από εκείνα τα στέκια που σε κάνουν να θες να μείνεις λίγο παραπάνω.

Η επίσκεψή σου εδώ είναι από μόνο της μια εμπειρία και πραγματικά έχει κάτι για όλους.

Καθώς η ζέστη του καλοκαιριού έχει επιστρέψει για τα καλά, εμείς θα σου προτείναμε να πας για μεζέ, μπίρα και δροσερό μαχαλεπί, που έρχεται ως επιδόρπιο στο τέλος.

Αν επιλέξεις να πας για μεζέ, το τραπέζι σου θα γεμίσει με όλα τα απαραίτητα: σαλάτα, ταχίνι, ταραμά, τζατζίκι, τσακκιστές ελιές και μετά έρχονται τα ζεστά. Χαλλούμι στη σχάρα, μανιτάρια, λουκάνικο, τραγανά τηγανητά κολοκυθάκια που δύσκολα θα αφήσεις στο πιάτο, νόστιμο συκωτάκι, πατάτες και φυσικά όλα τα αγαπημένα της σχάρας: σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, σεφταλιές και παϊδάκια, σωστά ψημένα στα κάρβουνα.

Αν πάλι δεν είσαι του μεζέ, μπορείς να παραγγείλεις μερίδες. Πλούσιες και χορταστικές, θα σε ικανοποιήσουν και με το παραπάνω.

Το φαγητό σου θα το συνοδεύσεις ιδανικά με μια παγωμένη μπύρα, ένα ούζο ή ένα τσίπουρο, ενώ αν είσαι της πιο χαλαρής εξόδου, θα βρεις και καφέδες και ποτά. Και πριν σηκωθείς από το τραπέζι, κράτα λίγο χώρο για το δροσερό μαχαλεπί που κλείνει ιδανικά το γεύμα.

Αν μάλιστα είσαι με παιδιά, ακόμη καλύτερα. Ο παιδότοπος του κήπου θα τα κρατήσει απασχολημένα, ενώ εσύ θα απολαύσεις το φαγητό σου χωρίς βιασύνη.

Σε μια πόλη που αλλάζει διαρκώς, ο Κήπος της Χρυσαλινιώτισσας παραμένει ένα από εκείνα τα στέκια που αγαπάς ακριβώς γιατί δεν χάνουν τον χαρακτήρα τους. Ένα μέρος για όμορφα καλοκαιρινά βράδια, καλό φαγητό, δροσερές παρέες και την αυθεντική αίσθηση της παλιάς Λευκωσίας.

ΙΝFO

(22343447) Λεωφ. Αθηνάς, Λευκωσία (εντός του κήπου). Δ-Κ 18:30-23:00.

Facebook: Ταβέρνα "Κήπος της Χρυσαλινιώτισσας"

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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