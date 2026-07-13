The One Limassol: Το νέο lifestyle destination της Λεμεσού - Signature cocktails και δημιουργικά πιάτα

Ο λόγος για το The One Limassol, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μέσα στον Ιούλιο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης (στον χώρο όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν το Bedroom). Αρχικά θα λειτουργεί ως βραδινός προορισμός, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα επεκτείνει τη λειτουργία του και κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη all-day εμπειρία.

Το ολοκαίνουριο μαγαζί της Λεμεσού ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό του, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδυάζει γαστρονομία, cocktails, μουσική και διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα. Signature cocktails, δημιουργικά πιάτα to share και ανεμπόδιστη θέα στη Μεσόγειο δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τα περίφημα sunset sessions.

Το βράδυ, το εστιατόριο μετατρέπεται σε έναν κομψό γαστρονομικό προορισμό με μεσογειακή κουζίνα, μουσική και έντονη social ατμόσφαιρα, ενώ αργότερα τη σκυτάλη παίρνουν οι DJs και τα live performances, μετατρέποντας το The One σε ένα από τα πιο ζωντανά nightlife spots της πόλης.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι την επιμέλεια του μενού υπογράφει ο Δημήτρης Νικολής, executive chef του Barbarossa της Πάρου, φέρνοντας στη Λεμεσό τη δική του γαστρονομική φιλοσοφία και εμπειρία.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, όπου κάθε λεπτομέρεια -από το design και την εξυπηρέτηση μέχρι τη μουσική και το φαγητό- έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ξεχωριστή αίσθηση φιλοξενίας.

Το The One φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο σημείο συνάντησης της Λεμεσού για όσους αγαπούν το καλό φαγητό, τα cocktails, τη μουσική και τη σύγχρονη αστική διασκέδαση.

INFO

Λεωφ. Αμαθούντος 5, Μουταγιάκκα.

Website: https://theonelimassol.com

Instagram: theonelimassol

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus