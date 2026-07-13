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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

 13.07.2026 - 08:18
Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο δωματίου ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάφο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Μάριος Ιγνατίου.

Ο 37χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σε βάρος του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψη εκπλήρωσης καθήκοντος από πρόσωπο που είχε την ευθύνη του παιδιού, καθώς και παράλειψη παροχής της αναγκαίας φροντίδας σε ανήλικο. Η Αστυνομία αναμένεται να ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

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Η οικογένεια, η οποία κατάγεται από τη Βρετανία, βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τρίχρονο παιδί έπεσε από παράθυρο δωματίου στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι η πτώση σημειώθηκε από μπαλκόνι, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως το παιδί έπεσε από παράθυρο.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μαζί με την οικογένεια στην Κύπρο βρισκόταν και το δεύτερο παιδί του ζευγαριού, ένα κοριτσάκι.

Παράλληλα, για σήμερα στις 12:00 έχει προγραμματιστεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του παιδιού στο Νεκροτομείο Λευκωσίας. Τη διαδικασία θα διενεργήσουν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτσα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυρικού υλικού προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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