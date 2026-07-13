Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΣεξ, ασθένειες, απώλεια και άλλες «δύσκολες» συζητήσεις – Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα μας φοβίζουν
ΥΓΕΙΑ

Σεξ, ασθένειες, απώλεια και άλλες «δύσκολες» συζητήσεις – Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα μας φοβίζουν

 13.07.2026 - 07:44
Σεξ, ασθένειες, απώλεια και άλλες «δύσκολες» συζητήσεις – Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα μας φοβίζουν

Για πολλούς γονείς, οι δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά τους είναι κάτι που προτιμούν συχνά να αποφεύγουν.

Θέματα όπως το σεξ, η πορνογραφία, οι ασθένειες, η απώλεια ή ο θάνατος μπορεί να φαίνονται «βαριά» και οι γονείς συχνά ανησυχούν μήπως πουν κάτι λάθος ή αναστατώσουν το παιδί τους χωρίς λόγο. Κάποιοι νιώθουν ενοχές επειδή δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν, ενώ άλλοι φοβούνται ότι μπορεί το παιδί να μην είναι σε θέση να αντέξει μια ειλικρινή συζήτηση.

Στην πραγματικότητα, όμως, τα παιδιά είναι συνήθως πιο ικανά να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συζητήσεις απ’ όσο πιστεύουν οι γονείς – ειδικά όταν η συζήτηση γίνεται ήρεμα, με όρους κατάλληλους για την ηλικία τους και βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

Δύο κανόνες για υγιή και αποτελεσματική επικοινωνία

Ο πρώτος κανόνας είναι απλός: Να είστε ειλικρινείς, συμβουλεύει η ψυχολόγος Corinne Masur σε άρθρο της στο Psychology Today. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να πείτε στο παιδί την αλήθεια, παρά να επινοήσετε μια εξήγηση που φαίνεται πιο εύκολη εκείνη τη στιγμή. Τα παιδιά είναι συχνά πιο οξυδερκή απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε και οι ασαφείς ή παραπλανητικές απαντήσεις μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, άγχος ή δυσπιστία.

Ο δεύτερος κανόνας είναι να είστε ευθείς. Αποφύγετε ασαφείς φράσεις, περίπλοκες αναλογίες ή γλώσσα που κρύβει το νόημα αυτού που προσπαθείτε να πείτε. Τα παιδιά χρειάζονται σαφείς εξηγήσεις, ειδικά όταν το θέμα είναι σοβαρό ή φορτισμένο συναισθηματικά.

H ειλικρίνεια, ωστόσο, δε σημαίνει να δίνετε κάθε λεπτομέρεια. Μια εποικοδομητική συζήτηση παρέχει στο παιδί όσες πληροφορίες μπορεί να κατανοήσει, με βάση την ηλικία, τη συναισθηματική ωριμότητα και το στάδιο ανάπτυξής του. Ο στόχος δεν είναι να το κατακλύσετε, αλλά να απαντήσετε στην πραγματική ερώτηση που σας τίθεται.

Είναι επίσης σημαντικό να αφήνετε περιθώριο για ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού αποκαλύπτουν τι σκέφτεται, τι το ανησυχεί και πόσο έτοιμο είναι να μάθει. Απαντήστε όσο πιο σαφώς μπορείτε και πείτε του ότι μπορεί πάντα να επιστρέψει με περισσότερες ερωτήσεις αργότερα. Αυτό βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια, υποστήριξη και να ξέρουν ότι τα δύσκολα θέματα δεν είναι απαγορευμένα.

Πώς αλλάζει η συζήτηση ανάλογα με την ηλικία

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε αυτές τις συζητήσεις θα μεταβάλλεται.

Σε νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, κρατήστε τις εξηγήσεις συγκεκριμένες και απλές. Ονομάστε τα συναισθήματα, καθησυχάστε τα όπου είναι δυνατόν και ξεκαθαρίστε ότι είναι εντάξει να μιλούν για το θέμα που τα απασχολεί. Τα μικρά παιδιά δε χρειάζονται μακροσκελείς εξηγήσεις, αλλά σαφήνεια, άνεση και την αίσθηση ότι ένας ενήλικας είναι στη διάθεσή τους.

Με τα παιδιά σχολικής ηλικίας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά είναι πιο ικανά να κατανοήσουν σύνθετες ιδέες και μπορεί να έχουν ήδη τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα ή ανησυχίες σχετικά με το θέμα. Μπορεί, επίσης, να έχουν ακούσει πράγματα από φίλους, τα μέσα ενημέρωσης ή το σχολείο, οπότε είναι χρήσιμο να ρωτήσετε τι γνωρίζουν ήδη πριν τους δώσετε περισσότερες πληροφορίες.

Με τους εφήβους, η συζήτηση πρέπει να μοιάζει περισσότερο με διάλογο παρά με διάλεξη. Οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όταν τους μιλάνε με υπεροπτικό τρόπο, οπότε ρωτήστε τους τι σκέφτονται, ακούστε τους προσεκτικά και σεβαστείτε την αναπτυσσόμενη ικανότητά τους να διαμορφώνουν απόψεις. Ακόμα κι αν φαίνονται απρόθυμοι να μιλήσουν, η ανοιχτή στάση σας τους δείχνει ότι είστε στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με την δρ. Masur, οι δύσκολες συζητήσεις δεν είναι δυσάρεστες στιγμές, που πρέπει απλώς να ξεπεραστούν. Βοηθούν τα παιδιά να μάθουν πώς να σκέφτονται, να επικοινωνούν, να επιλύουν προβλήματα και να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα. Ενισχύουν, επίσης, την ανθεκτικότητά τους. Όταν οι γονείς μιλούν ειλικρινά και ήρεμα για δύσκολα θέματα, τα παιδιά μαθαίνουν ότι ακόμη και οι δύσκολες υποθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και δεν πρέπει να αποφεύγονται.

Το να γίνονται αυτές οι συζητήσεις από νωρίς και συχνά προσφέρει, επίσης, στους γονείς μια σημαντική ευκαιρία: Να βοηθήσουν τα παιδιά να ενημερωθούν για σοβαρά θέματα πρώτα από έναν ενήλικα που εμπιστεύονται, αντί από συνομήλικους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναξιόπιστες πηγές. Επιτρέπει στους γονείς να εξηγήσουν περίπλοκα ζητήματα μέσα από το πρίσμα των αξιών, των πεποιθήσεων και της φροντίδας της οικογένειάς τους.

Τελικά, ο στόχος δεν είναι μια «τέλεια» συζήτηση, αλλά η δημιουργία μιας σχέσης, όπου το παιδί να αισθάνεται εμπιστοσύνη, ασφάλεια και τη βεβαιότητα ότι μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς για οτιδήποτε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τη ληστεία σε φούρνο στη Λεμεσό – Τα τεκμήρια που τους «έκαψαν»
13 Ιουλίου: Η σπάνια γιορτή των Αγίων που πέρασαν από την Πάφο
Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο
Λεμεσός, ένα χρόνο μετά: Το ευρωπαϊκό «φιλί της ζωής» και το μεγάλο στοίχημα του 2026 απέναντι στον πύρινο εφιάλτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπαράζ ελέγχων στους δρόμους: 15 συλλήψεις,13 κατασχέσεις οχημάτων και βροχή καταγγελιών μέσα σε μια νύχτα

 13.07.2026 - 07:30
Επόμενο άρθρο

Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο

 13.07.2026 - 07:50
Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο δωματίου ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάφο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Μάριος Ιγνατίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

Τραγωδία στη Χλώρακα: Από παράθυρο ξενοδοχείου έπεσε το 3χρονο παιδί – Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο πατέρας

  •  13.07.2026 - 08:18
Κυπριακό: Η Κομισιόν διορίζει Ειδικό Αντιπρόσωπο – «Να αδράξουμε την ευκαιρία» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Κυπριακό: Η Κομισιόν διορίζει Ειδικό Αντιπρόσωπο – «Να αδράξουμε την ευκαιρία» λέει η Φον ντερ Λάιεν

  •  13.07.2026 - 06:33
Ελεγκτική Υπηρεσία: Οι λυόμενες αίθουσες έγιναν... μόνιμες στα δημόσια σχολεία – «Καμπανάκι» για ασφάλεια και υποδομές

Ελεγκτική Υπηρεσία: Οι λυόμενες αίθουσες έγιναν... μόνιμες στα δημόσια σχολεία – «Καμπανάκι» για ασφάλεια και υποδομές

  •  13.07.2026 - 09:05
Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

  •  13.07.2026 - 08:48
Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες

Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  13.07.2026 - 08:19
Τζόκερ: Στην Κύπρο ο ένας από τους δύο τυχερούς των €5εκ.

Τζόκερ: Στην Κύπρο ο ένας από τους δύο τυχερούς των €5εκ.

  •  13.07.2026 - 06:55
Πυρκαγιά στο Αυγόρου: Στις φλόγες εκατοντάδες πάλες σανού – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Πυρκαγιά στο Αυγόρου: Στις φλόγες εκατοντάδες πάλες σανού – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  13.07.2026 - 07:11
Λεμεσός, ένα χρόνο μετά: Το ευρωπαϊκό «φιλί της ζωής» και το μεγάλο στοίχημα του 2026 απέναντι στον πύρινο εφιάλτη

Λεμεσός, ένα χρόνο μετά: Το ευρωπαϊκό «φιλί της ζωής» και το μεγάλο στοίχημα του 2026 απέναντι στον πύρινο εφιάλτη

  •  13.07.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα