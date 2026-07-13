Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ στα 78 του χρόνια

Ο θάνατος του ηθοποιού ανακοινώθηκε τη Δευτέρα μέσω μιας δήλωσης που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram. Δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με την αιτία θανάτου, αλλά ο ηθοποιός είχε μόλις πρόσφατα αποκαλύψει ότι είχε νικήσει τον καρκίνο αφού το 2022 είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένα είδος καρκίνου του αίματος.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Σαμ Νιλ αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε τίμησε τον ηθοποιό, γράφοντας στο X: «Ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε σε τόσες αγαπημένες αυστραλιανές ιστορίες και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών. Με ειρωνικό και ξηρό χιούμορ, στοχαστικός και λακωνικός, ο Σαμ πάλεψε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, χιούμορ και πεποίθηση που έδιναν δύναμη σε κάθε του ερμηνεία. Θα τον θρηνήσουμε πολύ και θα τον θυμόμαστε για καιρό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.»

Ποιος ήταν ο Σαμ Νιλ

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947 στο Ομάγκ της Βόρειας Ιρλανδίας, από μητέρα Αγγλίδα και πατέρα Νεοζηλανδό που υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό. Η οικογένεια Νιλ μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία το 1954. Πήρε το όνομα Σαμ όταν ήταν 12 ετών, επειδή υπήρχαν αρκετοί Νάιτζελ στο σχολείο του, και: «Διαπίστωσα ότι κινούμουν πιο άνετα στον κόσμο ως Σαμ. Το Νάιτζελ δεν ταιριάζει εύκολα στις περισσότερες περιπτώσεις. Φανταστείτε να είστε ηθοποιός του κινηματογράφου με το όνομα Νάιτζελ Νιλ», είχε δηλώσει.

Ο Νιλ φοίτησε στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο στο Κράισττσερτς, αλλά δεν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική παρά μόνο αφού απέτυχε σε μια «καταστροφική» χρονιά σπουδών στη Νομική. Άρχισε να εμφανίζεται σε παραγωγές του Πανεπιστημίου του Καντέρμπουρι και μετακόμισε στο Ουέλλινγκτον για να ενταχθεί στο Downstage Theatre ως επαγγελματίας ηθοποιός, όπου πληρωνόταν 35 δολάρια την εβδομάδα και τα υπολείμματα φαγητού από την κουζίνα, από τα γεύματα που σερβίρονταν στο κοινό πριν από την παράσταση.

Μετά από μερικούς μικρούς ρόλους στην τοπική τηλεόραση, ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν στην ταινία του 1977 «Sleeping Dogs», η πρώτη ταινία της Νέας Ζηλανδίας που προβλήθηκε στις ΗΠΑ. Λίγο μετά, κέρδισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «My Brilliant Career» (1979)· υποδύθηκε τον γιο του διαβόλου στο «Omen III» (1981)· εμφανίστηκε στην καλτ ταινία του Andrzej Żuławski «Possession» (1981)· στη βιογραφική ταινία του 1988 «Evil Angels» (γνωστή και ως «A Cry in the Dark»), ως ο σύζυγος της Lindy Chamberlain, Michael, με συμπρωταγωνίστρια τη Meryl Streep· και στην ταινία «The Hunt for Red October» (1990). Ο ρόλος του στην ταινία «Ivanhoe» (1982) έκανε τον Νιλ γνωστό στη Σουηδία, όπου η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε Πρωτοχρονιά εδώ και 40 χρόνια.

Ο Νιλ απέκτησε ευρεία διεθνή φήμη το 1993 με δύο ερμηνείες: ως ο Νεοζηλανδός άποικος Άλισντερ Στιούαρτ στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία της Τζέιν Κάμπιον «Το Πιάνο»· και ως ο Δρ Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, έναν ρόλο που αρχικά είχε προσφερθεί στον Χάρισον Φορντ. Ο Νιλ υποδύθηκε ξανά τον Άλαν Γκραντ στις συνέχειες «Jurassic Park III» και «Jurassic World Dominion».

Ο Νιλ διαμόρφωσε την καριέρα του υποδυόμενος αξέχαστους ρομαντικούς πρωταγωνιστές και χαρισματικούς κακούς. Είχε πάνω από 150 συμμετοχές σε ταινίες κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών, μεταξύ των οποίων οι «Dead Calm», «The Jungle Book», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «Bicentennial Man», «The Dish» και «Peter Rabbit». Ήταν ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Ρότζερ Μουρ ως Τζέιμς Μποντ και έκανε δοκιμαστικό το 1986, αλλά η θέση πήγε τελικά στον Τίμοθι Ντάλτον.

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην ταινία-επιτυχία του Τάικα Γουαϊτίτι «Hunt for the Wilderpeople», η οποία οδήγησε σε μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του Γουαϊτίτι «Thor: Ragnarok» και «Thor: Love and Thunder».

Ο Νιλ εργάστηκε επίσης στην τηλεόραση, υποδυόμενος τον διεφθαρμένο ταγματάρχη Τσέστερ Κάμπελ στις σειρές «Peaky Blinders», «The Twelve», «The Tudors», καθώς και σε επεισόδια των «The Simpsons» και «Rick and Morty». Προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως κατάσκοπος Σίντνεϊ Ράιλι στη μίνι-σειρά του 1983 «Reilly, Ace of Spies».

Ο Νιλ ζούσε σε ένα αγρόκτημα και οινοποιείο με το όνομα «Two Paddocks», στην αμπελουργική περιοχή του Κεντρικού Οτάγκο. Το περιέγραψε ως «μια επιχείρηση που καταναλώνει εξωφρενικά πολύ χρόνο και χρήμα. Δεν θα το έκανα αν δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό και διασκεδαστικό, και με εκνευρίζει πού και πού». Ονόμασε τα ζώα του αγροκτήματος του προς τιμήν των συναδέλφων του, μεταξύ των οποίων η Λόρα Ντερν (κοτόπουλο), η Κάιλι Μινόγκ (πάπια) και η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ (αγελάδα).

Το 2023, ο Νιλ αποκάλυψε στις αναμνήσεις του, με τίτλο «Did I Ever Tell You About This;», ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία για ένα χρόνο, αφού του είχε διαγνωστεί αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένας τύπος καρκίνου του αίματος. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο του, ο καρκίνος του βρισκόταν σε ύφεση, αλλά υποβλήθηκε σε μηνιαία χημειοθεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής του, έχοντας υπογράψει σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με την οποία, αν ήταν ακόμα ζωντανός μετά από τέσσερις μήνες, η θεραπεία θα ήταν δωρεάν. «Δεν φοβάμαι να πεθάνω», είπε στον Guardian το 2023, «αλλά θα με ενοχλούσε. Γιατί θα ήθελα πραγματικά άλλη μια ή δύο δεκαετίες, καταλαβαίνεις; Έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις υπέροχες βεράντες, έχουμε αυτά τα ελαιόδεντρα και τα κυπαρίσσια, και θέλω να είμαι εδώ για να τα δω όλα να ωριμάζουν. Και έχω τα υπέροχα μικρά εγγονάκια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Όσο για το θάνατο όμως; Δεν με νοιάζει καθόλου».

Είπε ότι «φοβόταν» κάθε προοπτική συνταξιοδότησης. «Εν μέρει έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατάγομαι από ένα μικρό μέρος, το πιο άγνωστο μέρος στον κόσμο, όσο πιο μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να βρεθεί, και μου ζητήθηκε να κάνω κάτι με διεθνή διάσταση. Πόσο απίστευτα δελεαστικό είναι αυτό;»

Ο Νιλ αναγορεύτηκε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1991 για τις υπηρεσίες του στην υποκριτική και Διακεκριμένος Συντρόφος του Τάγματος Αξίας της Νέας Ζηλανδίας (DCNZM) το 2007. Χρόνια αργότερα, αφού μια αλλαγή στο σύστημα τιμητικών διακρίσεων της Νέας Ζηλανδίας επέτρεψε στους αποδέκτες να μετατρέψουν το DCNZM σε ιπποσύνη, ο Νιλ δέχτηκε τον τίτλο του ιππότη και απέκτησε τον τίτλο «sir» το 2022.

Ο Νιλ περιέγραψε χαριτολογώντας την οικογενειακή του ζωή ως «κάπως τυχαία» λόγω της καριέρας του. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια. Τα παιδιά του είναι ο Άντριου, ο οποίος δόθηκε για υιοθεσία όταν ο Νιλ ήταν στα είκοσί του, αλλά επανενώθηκε με τον πατέρα του το 1994· ο Τιμ, ο γιος του με την ηθοποιό Λίζα Χάροου· η Έλενα, η κόρη του με τη μακιγιέζ Νορίκο Γουατανάμπε· και η Μάικο, η κόρη της Γουατανάμπε από τον πρώτο της γάμο, την οποία υιοθέτησε ο Νιλ.