Κασουλίδης, Χατζηγεωργίου και άλλες 13 προσωπικότητες ζητούν οριζόντια ψηφοφορία - Έστειλαν επιστολή στα κόμματα

Στην επιστολή προτείνεται όπως ο ψηφοφόρος εξακολουθεί να επιλέγει το κόμμα της προτίμησής του, με την κατανομή των εδρών να βασίζεται στην κομματική δύναμη, ενώ παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να δίνει έναν επιπρόσθετο σταυρό προτίμησης είτε σε υποψήφιο του ίδιου κόμματος είτε σε υποψήφιο άλλου κόμματος.

Την επιστολή υπογράφουν οι: