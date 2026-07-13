Στη Γαλλία ο ΠτΔ μετά από πρόσκληση Μακρόν - Θα συμμετέχει στην Εθνική Ημέρα της χώρας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για το Παρίσι, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, κ. Εμανουέλ Μακρόν, για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Ηλύσια Πεδία, με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας.

Στην παρέλαση, την οποία θα παρακολουθήσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, επικεφαλής θεσμών της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, θα πάρει μέρος και επίλεκτη ομάδα της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον σκοπό έχει μεταβεί στο Παρίσι και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ξένους ηγέτες.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο, 14 Ιουλίου, αργά το απόγευμα, θα συνοδεύουν στο Παρίσι, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.