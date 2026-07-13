«Άκουσα ουρλιαχτά, επικράτησε χάος»: Τραγωδία με 27 νεκρούς από φωτιά σε παμπ στην Ταϊλάνδη

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το κατάστημα Rong Beer Na Lat Phrao στην περιοχή Τσατουτσάκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ήταν γεμάτο κόσμο. Μουσικός που βρισκόταν στο μπαρ ανέφερε ότι οι πρώτες φλόγες εμφανίστηκαν κοντά στην σκηνή, σημείο πριν η πυρκαγιά εξαπλωθεί με αστραπιαία ταχύτητα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θαμώνες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους, όμως το κτίριο πρόλαβε αρκετούς εξ αυτών και τυλίχθηκε στις φλόγες.

💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife



Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue "Rong Beer at Ladprao" near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026

Όταν οι διασώστες έφτασαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η φωτιά είχε ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος του κτιρίου. Έξω από την παμπ βρίσκονταν δεκάδες τραυματίες, ενώ αρκετές σοροί είχαν ήδη τοποθετηθεί σε ειδικούς σάκους μεταφοράς.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε ότι η εισπνοή καπνού φαίνεται να ήταν η βασική αιτία θανάτου των περισσότερων θυμάτων. «Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι την οροφή. Πιθανότατα ο καπνός ήταν η κύρια αιτία των θανάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 63 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα, εκ των οποίων οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται 18 γυναίκες και εννέα άνδρες.

⚠️ GRAPHIC ⚠️

🇹🇭 A deadly fire 🔥 at Rong Beer Na Lat Phrao restaurant in #Bangkok's Chatuchak district, killed at least 27 as per local media.



🔥 Horrific video footage showed an intense blaze in the building as people tried to flee in panic as their clothes caught fire.



Many… pic.twitter.com/MQFpng8aj7 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 12, 2026

Η πυρκαγιά πιθανώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό

Η θανατηφόρα πυρκαγιά πιθανώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Μπανγκόκ.

Με βάση τις μαρτυρίες των επιζώντων, οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στο μπροστινό τμήμα της σκηνής του μπαρ και εξαπλώθηκε ραγδαία.

Η φωτιά και ο καπνός ανάγκασαν πολλούς να τρέξουν προς το πίσω μέρος του χώρου, όπου βρίσκονται η κουζίνα και οι τουαλέτες.

Penyebab kebakaran besar yang melanda kelab malam Rong Beer Na Lat Phrao di Distrik Chatuchak, Bangkok, pada 12 Juli 2026 diduga kuat akibat korsleting atau masalah pada pemutus sirkuit (saklar) di dekat panggung, yang kemudian memicu ledakan kecil dan menyulut material dekorasi… https://t.co/89Enz3gcTW pic.twitter.com/Aah3J2y5vu — Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 13, 2026

Υποψίες για μπλοκαρισμένη έξοδο κινδύνου

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι έξοδοι κινδύνου να ήταν μερικώς φραγμένες, καθώς αρκετά θύματα εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα κοντά σε αυτές. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, ήταν εκείνος που δήλωσε ότι τα εμπόδια στις εξόδους κινδύνου παρεμπόδισαν την εκκένωση. «Υπάρχουν δύο έξοδοι κινδύνου, η μία βρίσκεται κοντά στην κουζίνα. Υπήρχαν κιβώτια μπύρας που εμπόδιζαν τη διέλευση», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Επίσης, ανέφερε ότι υπήρχε ένα τραπέζι που εμπόδιζε την πρόσβαση στην άλλη έξοδο κινδύνου. «Πρέπει να περιμένουμε τους εγκληματολόγους να εξετάσουν τον τόπο του συμβάντος πιο προσεκτικά», πρόσθεσε. Ο Σιτιπούντ πρόσθεσε ότι το μπαρ είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες και διέθετε εξόδους κινδύνου.

#Breaking : Deadly Fire Engulfs Popular Bangkok Beer Restaurant



A massive fire broke out at 23:57 on July 12, 2026, at Rong Beer Na Ladprao, a popular restaurant and entertainment venue near Soi Ladprao 1, Chatuchak district. Flames and thick smoke spread rapidly, trapping… pic.twitter.com/HCBV1makzH — Thepagetoday (@thepagetody) July 12, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της πυρκαγιάς, έδωσε άλλα στοιχεία, βάσει όσων είχε ακούσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, ανέφερε ότι το μπαρ γέμισε γρήγορα με καπνό μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, αναγκάζοντας πολλούς να τρέξουν προς το πίσω μέρος του χώρου, κοντά στις τουαλέτες, όπου δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου.

«Άκουσα ουρλιαχτά – επικράτησε χάος»

Ένας τουρίστας από το Λάος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα, περιέγραψε δραματικές στιγμές. «Άκουσα δυνατές κραυγές από πολλούς ανθρώπους. Επικράτησε απόλυτο χάος», είπε.

Apinya kok sampai mengerikan seperti itu ya, menyembur seperti keluar dari tabung gas berukuran besar.😭



Turut berdukacita kpd semua korban.🙏

Kelab Malam di Ibu Kota Thailand, Bangkok Terbakar Habis, 27 Orang Tewas-22 Kritis.https://t.co/iZ90ehl2Fb pic.twitter.com/Z28ZjW2lwF — Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 13, 2026

Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο στο Facebook στο οποίο φαίνονται θαμώνες να τρέχουν πανικόβλητοι προς τον δρόμο, ενώ ορισμένοι είχαν πάρει φωτιά στα ρούχα τους και τεράστιες φλόγες ξεπηδούσαν από την είσοδο.

Όπως ανέφερε, καθόταν μόνος του στο μπαρ περίπου στις 22:00 όταν παρατήρησε καπνό να βγαίνει από την περιοχή της σκηνής. «Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Οι εικόνες έχουν χαραχτεί στο μυαλό μου», είπε.

Ο ίδιος κατάφερε να μεταφέρει έξω μία γυναίκα, ωστόσο δεν μπόρεσε να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους. «Μπόρεσα να βγάλω μόνο έναν άνθρωπο. Έκανα ό,τι μπορούσα. Λυπάμαι», δήλωσε συγκινημένος.

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο καπνός μετατρέπεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε μια τεράστια πύρινη στήλη, η οποία εκτοξεύεται από την κεντρική είσοδο του κτιρίου σαν φλόγιστρο.

Άλλο βίντεο δείχνει δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν, ενώ φλόγες ξεπηδούν στον δρόμο. Σε επόμενα πλάνα διακρίνονται τραπέζια και καρέκλες αναποδογυρισμένα, καπνός να συνεχίζει να βγαίνει από το κτίριο και διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες που βρίσκονταν πεσμένοι στο οδόστρωμα.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό το πρωί της Δευτέρας αποκαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές, απανθρακωμένα έπιπλα και σοβαρές ζημιές από τη φωτιά και τον καπνό.

Αγνοούνται εργαζόμενοι

Οι αρχές κάλεσαν όποιον αναζητά συγγενείς ή φίλους που βρίσκονταν στο κατάστημα να επικοινωνήσει με ειδική τηλεφωνική γραμμή.

Σύμφωνα με συγγενείς μιας σερβιτόρας από το Λάος που εργαζόταν στην παμπ, η γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται. Όπως ανέφεραν, πολλοί από τους εργαζομένους στο κατάστημα ήταν υπήκοοι Λάος.

Μια ακόμη πολύνεκρη τραγωδία στην Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη έχει βιώσει και στο παρελθόν ανάλογες τραγωδίες σε χώρους διασκέδασης.

Το 2022, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε μουσική παμπ στα ανατολικά της χώρας.

Ακόμη πιο πολύνεκρο ήταν το δυστύχημα της παραμονής Πρωτοχρονιάς του 2009 στο νυχτερινό κέντρο Santika της Μπανγκόκ, όταν 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από φωτιά που αποδόθηκε σε πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr