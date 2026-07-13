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O μεγάλος τελικός του Μουντιάλ παίζει στην Υπεραγορά Άλφαμέγα Έγκωμης

 13.07.2026 - 10:36
O μεγάλος τελικός του Μουντιάλ παίζει στην Υπεραγορά Άλφαμέγα Έγκωμης

90 λεπτά, μία γιορτή, αμέτρητες εκπλήξεις!

Μετά από ένα μήνα γεμάτο γκολ, ανατροπές και έντονες συγκινήσεις, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη βραδιά του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι Υπεραγορές Αλφαμέγα δίνουν δυναμικά το «παρών», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μαζί την κορύφωση της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης ανοίγει τις πόρτες της και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο fan zone, όπου φίλοι του ποδοσφαίρου, οικογένειες και παρέες θα απολαύσουν τον μεγάλο τελικό σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις.

Από τις 19:30, ο εξωτερικός χώρος της υπεραγοράς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή, με γιγαντοοθόνη, κερκίδες και high tables, προσφέροντας την ιδανική ατμόσφαιρα για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον αγώνα και να ζήσουν την εμπειρία του τελικού, σαν να βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου.

Και φυσικά, από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι απολαυστικές γεύσεις. Street food, δροσερά ποτά και πλούσια κεράσματα θα συνοδεύσουν το ποδοσφαιρικό θέαμα, ενώ μουσική, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις θα διατηρούν το κέφι στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης live link από τις 19:00 έως τις 21:00, στο πλαίσιο του οποίου ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Απόστολος Μάντζιος, θα παρουσιάσει live pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού, ενώ ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και Πρεσβευτής Ποδοσφαίρου (Football Ambassador) της ΚΟΠ, κ. Μιχάλης Κωνσταντίνου, θα δώσει την δική του οπτική γύρω από τον μεγάλο τελικό. Στο πάνελ της βραδιάς θα συμμετέχει και ο Λούης Πατσαλίδης, δίνοντας ξεχωριστό τόνο στην ποδοσφαιρική γιορτή.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η απονομή των μεγάλων δώρων στους νικητές των παιχνιδιών του Alphamega App που διοργάνωσαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο μεγάλος νικητής θα παραλάβει τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου KIA Stonic, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια διοργάνωση γεμάτη δώρα και εκπλήξεις.

Οι μικροί φίλοι θα έχουν και αυτοί την τιμητική τους, καθώς τους περιμένουν face painting, μπαλονοκατασκευές, φουσκωτά παιχνίδια, ποδοσφαιράκια και πολλές ακόμη δραστηριότητες που θα γεμίσουν το απόγευμά τους με παιχνίδι και χαμόγελα. Ελάτε με την οικογένεια ή την παρέα σας και ζήστε μαζί μας τον παλμό, τη χαρά και τη μαγεία του μεγάλου τελικού!

Τα Matchday BBQ Events ολοκληρώνονται στη Λακατάμια

Στο μεταξύ, η θεματική εκστρατεία των Υπεραγορών Αλφαμέγα «Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφαμέγα» κορυφώνεται με το τελευταίο από τα τέσσερα Matchday BBQ Events της αλυσίδας, στο πλαίσιο των οποίων επιλεγμένα καταστήματα της εταιρείας μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης για τους φίλους του BBQ, της καλής παρέας και του ποδοσφαίρου.

Τα τρία πρώτα Matchday BBQ Events, που πραγματοποιήθηκαν στις Υπεραγορές Αλφαμέγα Κάψαλος, Κιτίου και Πάφος Αφροδίτη υποδέχθηκαν εκατοντάδες επισκέπτες, οι οποίοι, πέραν από ιδιαίτερες ποδοσφαιρικές στιγμές, απόλαυσαν λαχταριστές BBQ γεύσεις, δροσιστικά ποτά, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μουσική και πολλές εκπλήξεις, μπαίνοντας δυναμικά στο κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αυλαία των Matchday BBQ Events θα πέσει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Λακατάμιας, με ένα ακόμη ξεχωριστό απόγευμα γεμάτο ποδοσφαιρική διάθεση, μουσική, μοναδικές γεύσεις και πολλές εκπλήξεις, ανεβάζοντας τον ενθουσιασμό ενόψει του μεγάλου τελικού. Το παρών θα δώσουν με live link, από τις 16:00 έως τις 18:00, οι Λούης Πατσαλίδης και Αστέρω Κυπριανού, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Αλφαμέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες!

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