Το Ελληνικό στην Έγκωμη σερβίρει καλοκαιρινές ελληνικές γεύσεις

Από τα Signature Dishes, στο μενού ξεχωρίζουν οι γαρίδες σαγανάκι και το χταπόδι στα κάρβουνα, που φέρνουν τις μυρωδιές της θάλασσας στην πρωτεύουσα. Το φρεσκοτηγανισμένο καλαμαράκι συνδυάζεται τέλεια με τον λευκό ταραμά για ένα ελαφρύ, καλοκαιρινό γεύμα με αρώματα θάλασσας, ενώ ένα δροσερό ποτήρι λευκό κρασί ζευγαρώνει υπέροχα με το κριθαροτό με φρέσκα θαλασσινά. Το ταξίδι στο ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται με το τραγανό γαριδάκι Αιγαίου, παρέα με ένα ουζάκι.

Το εστιατόριο προσφέρει πολλές χορταστικές επιλογές από αυθεντικές ελληνικές γεύσεις για τις καλοκαιρινές εξόδους. Το τζατζίκι συνοδεύει τους κολοκυθοκεφτέδες με φέτα και άνηθο και η τυροκαυτερή τον σιγομαγειρεμένο γύρο κοντοσούβλι, ενώ το χειροποίητο μπιφτέκι γεμιστό με τυρί και σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό με μια παγωμένη μπύρα.

Φυσικά δεν λείπουν οι επιλογές στα κάρβουνα με το καλύτερο σουβλάκι και σιεφταλιές, συνοδευόμενα με τις τραγανιστές πατάτες του Ελληνικού και τις παγωμένες μπύρες.

Το Ελληνικό στην Έγκωμη φέρνει και αυτό το καλοκαίρι γεύσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.