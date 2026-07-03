Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουHilton Nicosia: Η καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς στη Λευκωσία
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Hilton Nicosia: Η καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς στη Λευκωσία

 03.07.2026 - 10:00
Hilton Nicosia: Η καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς στη Λευκωσία

Η μεγαλύτερη πισίνα ξενοδοχείου στη Λευκωσία προσφέρει στιγμές δροσιάς και ανεμελιάς για άλλο ένα καλοκαίρι. Το Sorrento Pool & Bar του Hilton Nicosia αποτελεί ένα μικρό παράδεισο εντός Λευκωσίας, για μία απόδραση από την καθημερινότητα χωρίς να αποδράσετε από την πρωτεύουσα.

Περιστοιχισμένη από καταπράσινους κήπους, η πισίνα του Hilton Nicosia, αποτελεί όαση ηρεμίας, χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Για αυτούς που αναζητούν ένα δροσερό τρόπο να περάσουν την ημέρα τους με την οικογένεια τους ή ακόμη και μερικές ώρες ανεμελιάς μετά τη δουλειά, το Sorrento Pool & Bar, πρόσφατα ανανεωμένο και αναβαθμισμένο, είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Στην τιμή εισόδου περιλαμβάνεται η χρήση πετσετών, ξαπλωστρών και ομπρελών.

Το Sorrento Pool & Bar προσφέρει ένα ενδιαφέρον μενού με φαγητό, κοκτέιλ, παγωτά και γλυκά, τα οποία επιμελούνται και ετοιμάζουν οι έμπειροι bartenders και chefs του ξενοδοχείου.

Κάτω από τις ομπρέλες, με το γαλάζιο να εναλλάσσεται με το πράσινο, η πισίνα του Hilton Nicosia μετατρέπεται στην καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς εντός Λευκωσίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Ηλικιωμένη γυναίκα με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου
Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το λάθος που κάνουμε όλοι με τα τσιμπήματα από κουνούπια: Γιατί το ξύσιμο τα επιδεινώνει

 03.07.2026 - 09:46
Επόμενο άρθρο

Δανάη Παππά: «Τον τελευταίο καιρό έχω κλειστεί στον εαυτό μου, θέλω να επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στη δουλειά μου»

 03.07.2026 - 10:02
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί δημοσίως να αποφεύγει κάθε συζήτηση που αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ωστόσο στο Προεδρικό γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική συγκυρία εξελίσσεται ευνοϊκά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

  •  03.07.2026 - 06:23
Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

  •  03.07.2026 - 08:54
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

  •  03.07.2026 - 08:59
Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

  •  03.07.2026 - 10:06
VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

VIDEO:Έμεινε άφωνη η Κατερίνα Αγαπητού - Το απρόσμενο «ντου» του Λούη Πατσαλίδη και της Αστέρως Κυπριανού

  •  03.07.2026 - 08:19
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

  •  03.07.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα