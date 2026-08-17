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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θαλάσσιο ατύχημα στο Περνέρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 48χρονος - Ποια η κατάσταση υγείας της 7χρονης

 17.08.2026 - 10:25
Θαλάσσιο ατύχημα στο Περνέρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 48χρονος - Ποια η κατάσταση υγείας της 7χρονης

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο 48χρονος που ενεπλάκη σε θαλάσσιο ατύχημα ανήμερα του Δεκαπενταυγούστου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Την ίδια στιγμή στο Μακαρειο Νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται και 7χρονη με την κατάσταση της υγείας της να είναι σταθερή.

Υπενθυμίζεται ότι θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι, το οποίο οδηγούσε 17χρονη με επιβάτιδα 18χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου «καναπέ», στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άντρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Ο 48χρονος που υπέστη κάταγμα λεκάνης και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από την ίδια μέρα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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