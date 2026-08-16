Σε κρίσιμη κατάσταση 48χρονος μετά το ατύχημα με jet ski στον Πρωταρά - Η κατάσταση υγείας της 7χρονης

Σύμφωνα ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα υπό εξέταση στοιχεία δείχνουν ότι θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι, το οποίο οδηγούσε 17χρονη με επιβάτιδα 18χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου «καναπέ», στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άντρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Ο 48χρονος που υπέστη κάταγμα λεκάνης, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις.