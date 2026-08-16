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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε κρίσιμη κατάσταση 48χρονος μετά το ατύχημα με jet ski στον Πρωταρά - Η κατάσταση υγείας της 7χρονης

 16.08.2026 - 12:58
Σε κρίσιμη κατάσταση 48χρονος μετά το ατύχημα με jet ski στον Πρωταρά - Η κατάσταση υγείας της 7χρονης

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται μια 7χρονη και ένας 48χρονος, μετά από σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα που σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα υπό εξέταση στοιχεία δείχνουν ότι θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι, το οποίο οδηγούσε 17χρονη με επιβάτιδα 18χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου «καναπέ», στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άντρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ατύχημα με jet ski: Με κάταγμα κρανίου στο Μακάρειο η 7χρονη - Έσπασε τη λεκάνη του 48χρονος

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Ο 48χρονος που υπέστη κάταγμα λεκάνης, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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