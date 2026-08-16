Στον «αέρα» το νέο Γυμνάσιο Ύψωνα - Η εξήγηση της ΥΠΑΝ

Η απάντηση της Υπουργού, ημερομηνίας 5 Αυγούστου, δόθηκε μετά από επιστολή της ad hoc συντονιστικής επιτροπής συνδέσμων γονέων των δημόσιων σχολείων του Ύψωνα και του Δήμου Κουρίου, με την οποία εκφράζονταν ανησυχίες για τις στεγαστικές ανάγκες, την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και την πορεία των προγραμματισμένων έργων.

Όπως αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου, για το νέο Γυμνάσιο Ύψωνα έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικό Σημείωμα Έργου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης. Ωστόσο, προϋπόθεση για να υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι να εξευρεθεί προηγουμένως ο χώρος ανέγερσης. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθυνθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αναμένει απάντηση. Το έργο, σύμφωνα με την Υπουργό, δεν περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029.

Ακόμη πιο πρώιμο είναι το στάδιο για το νέο Λύκειο της περιοχής. Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα μελετήσει και θα αξιολογήσει την αναγκαιότητα του έργου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ακολουθήσει η υποβολή Σημειώματος Έργου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Αντίθετα, το έργο του Δ΄ Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Ύψωνα έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο. Το σχετικό Σημείωμα Έργου έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και το έργο έχει ενταχθεί στο ΜΔΠ 2027-2029, ενώ αναμένεται σύντομα η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση του Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ύψωνα, με χρηματοδότηση €1,3 εκατ., ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για μελέτες νέων πτερύγων στο Γ΄ Δημοτικό και στο Γ΄ Νηπιαγωγείο.

Νέα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην απάντηση της Yπουργού Παιδείας παρουσιάζει η αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει παραχωρήσει πρόσθετες πιστώσεις €800.000 στη Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού για εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σχολικών κτηρίων και εναλλακτικού σχολείου.

Παράλληλα, εγκύκλιος των Τεχνικών Υπηρεσιών, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2026, καλεί τις Σχολικές Εφορείες να προχωρούν προληπτικά, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε ελέγχους των σχολικών κτηρίων για αποκολλημένα στοιχεία, υγρομονώσεις και υδρορροές, καθώς και σε ελέγχους των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των θυροτηλεφώνων.

Οι οδηγίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, έλεγχο ακόμη και για αποκολλήσεις που δεν είναι ορατές με απλό οπτικό έλεγχο, ενώ υπενθυμίζεται στις Σχολικές Εφορείες η υποχρέωση εξασφάλισης και ανανέωσης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας, τα οποία έχουν ισχύ τριών ετών.

Σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, η υπουργός διευκρινίζει ότι τα μοναδικά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης που είχαν δοθεί αφορούσαν την επέκταση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα και αυτά, όπως αναφέρει, τηρήθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ