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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπληρώνονται 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας

 16.08.2026 - 09:52
Συμπληρώνονται 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η 16η Αυγούστου σηματοδοτεί την επέτειο 66 χρόνων από την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος. Μετά από 82 χρόνια υπό βρετανική κυριαρχία, ο τελευταίος Βρετανός Κυβερνήτης της Κύπρου, Χιου Φουτ, μαζί με τον Πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’, και τον Αντιπρόεδρο, Φαζίλ Κουτσιούκ, υπέγραψαν τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, βάσει των οποίων γινόταν η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Η υπογραφή έγινε σε επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960. Πριν την υπογραφή, ο απερχόμενος κυβερνήτης Χιου Φουτ, ανέγνωσε τη δήλωση με την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία. Το Σύνταγμα τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Αυγούστου 1960. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία έγινε η τελετή εγκαθίδρυσης του Σώματος και η δήλωση πίστεως στη Δημοκρατία του Προέδρου Μακαρίου και του Αντιπροέδρου Κουτσιούκ, έγινε η έπαρση της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την προηγούμενη ημέρα, με τη δύση του ηλίου, η βρετανική σημαία υπεστάλη από το Κυβερνείο (το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο) και από όλα τα δημόσια κτήρια.

Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, ο Πρόεδρος Μακάριος, ανέφερε σε διάγγελμά του, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος, εισερχόμενη στην κοινωνία των ελεύθερων εθνών, είναι αποφασισμένη να αναλάβει ενεργά τις ευθύνες της και να εργαστεί για την επικράτηση των αρχών και των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Απηύθυνε επίσης έκκληση σε όλους όπως ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν για την ευημερία και την πρόοδο του νησιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος Μακάριος έλαβε πληθώρα συγχαρητηρίων μηνυμάτων για την ανεξαρτησία της Κύπρου, μεταξύ άλλων, από τον ΓΓ των ΗΕ, Νταγκ Χάμαρσκελντ, την Βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, τον Πρόεδρο της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας, Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, και από πολλούς άλλους ηγέτες χωρών της Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Ο εορτασμός της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1η Οκτωβρίου, αποφασίστηκε στις 11 Ιουλίου 1963, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε την ημέρα αυτή ως αργία για να εξυπηρετήσει τον εορτασμό της επετείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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