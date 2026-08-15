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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

 15.08.2026 - 16:05
Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Για εφαρμογή «δύο μέτρων και δύο σταθμών» κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, επικρίνοντας την απόφαση του τον περασμένο Οκτώβριο για τη δημιουργία μνημείου αφιερωμένου στα θύματα και τους αγνοούμενους της Τουρκικής εισβολής, επειδή, όπως υποστήριξε, δεν επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία για τους Τουρκοκύπριους αγνοουμένους.

Μιλώντας το Σάββατο σε τελετή στο κατεχόμενο Βουνό, στη μνήμη των Τουρκοκυπρίων από την Τόχνη, το Ζύγι και το Μαρί που σκοτώθηκαν τον Αύγουστο του 1974, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα «δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι στην παραγνώριση του πόνου που βίωσε».

«Θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού σε κάθε διεθνές βήμα», ανέφερε. Χαρακτήρισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σκανδαλώδη», υποστηρίζοντας ότι παραγνωρίζει τους Τουρκοκύπριους αγνοουμένους και παρουσιάζει την πραγματικότητα στην Κύπρο κατά τρόπο, όπως ισχυρίστηκε, «ελλιπή, μονομερή και μεροληπτικό».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε επίσης στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, σημειώνοντας ότι οι έρευνές της συνεχίζονται με στόχο τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και την ανακούφιση του πόνου των οικογενειών τους.

Η τελετή άρχισε με κατάθεση στεφάνων και ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο ταφής των θυμάτων.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τ/κ Τύπος, την προοπτική επιστροφής της περίκλειστης πόλης του Βαρωσίου απέρριψε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για τη μαύρη επέτειο της εισβολής ως «προκλητικές και εξωπραγματικές». Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία αγνοεί τα δήθεν «πραγματικά δεδομένα» στο νησί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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