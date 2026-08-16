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ΔΙΕΘΝΗ

Δραματική διάσωση γυναίκας από φλεγόμενο κτήριο στο Βερολίνο: Πήδηξε από μεγάλο ύψος και την έπιασε πυροσβέστης στον αέρα

 16.08.2026 - 10:52
Δραματική διάσωση γυναίκας από φλεγόμενο κτήριο στο Βερολίνο: Πήδηξε από μεγάλο ύψος και την έπιασε πυροσβέστης στον αέρα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε κτήριο 21 ορόφων στο Βερολίνο, με μία γυναίκα να αναγκάζεται να πηδήξει από παράθυρο προκειμένου να φτάσει σε πυροσβέστη που βρισκόταν δύο ορόφους χαμηλότερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στη συνοικία Friedrichshain της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 11ο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον 12ο.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει μία γυναίκα να έχει βγει από το διαμέρισμα και να βρίσκεται σε στενό περβάζι του κτηρίου, σε ύψος περίπου 35 μέτρων από το έδαφος.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκεται η γυναίκα φαίνονται φλόγες να βγαίνουν από παράθυρο, ενώ στην πρόσοψη του κτηρίου έχει συγκεντρωθεί πυκνός καπνός.

Αρχικά, η γυναίκα προσπαθεί να κρατηθεί από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου και να κατέβει προς έναν πυροσβέστη, ο οποίος βρίσκεται περίπου δύο ορόφους χαμηλότερα πάνω στο καλάθι κλιμακοφόρου οχήματος.

Καθώς επιχειρεί να κατέβει, τα πόδια της γλιστρούν και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να φτάσει με ασφάλεια στο καλάθι. Τελικά αφήνεται να πέσει προς το σημείο όπου βρίσκεται ο πυροσβέστης, ο οποίος καταφέρνει να την πιάσει.


Δείτε το βίντεο:


H φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε λιγότερο από τρεις ώρες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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