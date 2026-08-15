Μαίνονται πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη - Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων εμπρησμού στη Γαλλία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε το απόγευμα του Σαββάτου ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «υψηλό συναγερμό για πυρκαγιές» και ότι η πίεση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αυξάνεται.

Πρόσθεσε ότι οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus «ήδη υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις χαρτογράφησης» σε Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία και Σερβία και ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ «είναι εκεί όταν μία χώρα ζητά βοήθεια».

Σχεδόν 500 συλλήψεις στη Γαλλία ως ύποπτοι εμπρησμού

Σχεδόν 500 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτα για την έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία από τις αρχές του καλοκαιριού, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι 474 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 183 ανηλίκων, έχουν συλληφθεί για πυρκαγιές στη χώρα από την 1η Ιουλίου.

Περίπου το 70% των συλληφθέντων ήταν ύποπτοι για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών και οι υπόλοιποι για πυρκαγιά από αμέλεια. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα 15χρονο αγόρι συνελήφθη σε σχέση με πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό που σκότωσε δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο.

Την Παρασκευή εκκενώθηκε το χωριό Λυγκλόν στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ με περισσότερους από 525 κατοίκους, έπειτα από μια νέα πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν 2.700 στρέμματα ξερού πευκοδάσους σε λιγότερο από 24 ώρες.

«Η κατάσταση είναι δυσμενής και η φωτιά παραμένει σε έξαρση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ζιλ Κλαβρέουλ, περιφερειακός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι 500 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τις φλόγες και έξι αεροσκάφη ρίψης νερού έχουν σταλεί για να βοηθήσουν. Οι δρόμοι προς το χωριό έκλεισαν.

Το Λούγκλον βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των δημοφιλών τουριστικών προορισμών του κόλπου Αρκασόν και της χερσονήσου Λεζ-Καπ-Φερέ, όπου δύο τεράστιες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 50.000 εκτάρια στα τέλη Ιουλίου, αναγκάζοντας την εκκένωση έως και 220.000 ανθρώπων .

Πυρκαγιές σε Κροατία, Σερβία

Μια πυρκαγιά κατέκαψε σπίτια στην τουριστική πόλη Λόκβα Ρογκόζνιτσα στις ακτές της Δαλματίας στην Κροατία την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο, και να τραυματιστούν 40 ενώ ανάγκασε ς 1.200 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Καταφύγια έκτακτης ανάγκης άνοιξαν σε αρκετές κοντινές πόλεις. Από τους 36 ανθρώπους που έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στην πόλη Σπλιτ, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια, οι 14 εισήχθησαν στο νοσοκομείο και επτά είχαν τραυματισμούς που απειλούσαν τη ζωή τους, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

«Ήταν μια ισχυρή πυρκαγιά, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της... υπήρξαν τεράστιες υλικές ζημιές», δήλωσε την Παρασκευή ο Σλάβκο Τουκάκοβιτς, ο περιφερειακός επικεφαλής της πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι η φωτιά φαινόταν να έχει ηρεμήσει μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, δήλωσε σε επίσκεψη στο κοντινό Όμις, όπου οι εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο σε ένα αθλητικό κέντρο, ότι η πυρκαγιά ήταν «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών» αλλά «το πιο σημαντικό» δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

Οι αρχές στην Σερβία ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι αντιμετωπίζουν 25 δασικές πυρκαγιές, μία από τις οποίες, όπως είπαν, έχει καταστρέψει 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στο εθνικό πάρκο Ντελιμπλάτσκα, κοντά στο Βελιγράδι.

Εκκενώσεις χωριών στη Γερμανία και Βέλγιο

Εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι εγκατέλλειψαν τα σπίτια τους από χωριά στη δυτική Γερμανία όπου περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους νωρίς το πρωί της Παρασκευής για να βρουν καταφύγιο σε ένα κοντινό δημοτικό σχολείο, αφού μια πυρκαγιά στο κοντινό δάσος Χίρτγκεν εξαπλώθηκε σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων από το χωριό Γκέι.

«Αυτή η δασική πυρκαγιά απειλεί να πλήξει σκληρά την τοπική κοινότητα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μόνα Νόιμπαουρ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Πυρομαχικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στην περιοχή παρεμπόδιζαν επίσης τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων DPA ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις καθώς πυρομαχικά εξερράγησαν στις φλόγες, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, όχι μακριά από τα βελγικά σύνορα, για λόγους ασφαλείας. Άρματα μάχης και ελικόπτερα του γερμανικού στρατού παρείχαν υποστήριξη.

Οι κάτοικοι της επαρχίας Λιέγης του Βελγίου κλήθηκαν επίσης να εκκενώσουν τα σπίτια τους το Σάββατο το απόγευμα, καθώς η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα κατέκαψε το High Fens, το μεγαλύτερο φυσικό καταφύγιο του Βελγίου.

Στις φλόγες η Ισπανια

Στη βορειοανατολική Ισπανία , στρατιωτική μονάδα αφαίρεσε τα λείψανα τριών Αραγονέζων βασιλιάδων του 11ου αιώνα από το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια, αφού αυτό απειλήθηκε από πυρκαγιά και τα μετέφερε σε ένα μουσείο στην κοντινή Ουέσκα.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα, εντάθηκε την Πέμπτη, ανέφεραν οι αρχές, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που της επέτρεψαν να κάψει περισσότερα από 9.000 εκτάρια, αναγκάζοντας την εκκένωση 16 πόλεων και χωριών.

Μια πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά στη νότια Ισπανία επιδεινώθηκε επίσης την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής έχει κάψει 31.000 εκτάρια στην επαρχία Ουέλβα και έχει αναγκάσει περίπου 700 άτομα να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Φωτιές στην Ελλάδα

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Ελλάδα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε τμήματα της χώρας αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.Περισσότερες από 50 αγροτικές και δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο, αν και οι περισσότερες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στη βόρεια Ελλάδα, ένας στόλος από μικρά σκάφη εκκένωσε περίπου 500 παραθεριστές από παραλίες την Πέμπτη, καθώς πυρκαγιά απειλούσε τη Σίβηρη και τη Φούρκα, δύο δημοφιλή θέρετρα στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, νότια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς, μήκους 2 μιλίων, με τις φλόγες να φτάνουν σε ύψος έως και 30 μέτρα, τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα μέσα στην ημέρα ωστόσο τα πληρώματα παρέμειναν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις όλη τη νύχτα. Δύο τραυματίες πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Έχει εκδοθεί μέγιστο επίπεδο συναγερμού πέντε (5) για πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και οι αρχές στη Χαλκιδική έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στα πυκνά πευκοδάση της περιοχής.

Πυρκαγιές στην Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε όλη τη Δυτική Μίντλαντς , καίγοντας αρκετά σπίτια ολοσχερώς σε «ένα από τα πιο σημαντικά» περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής, δήλωσε ο περιφερειακός αρχηγός της πυροσβεστικής, Σάιμον Τούχιλ.

Στρατιωτικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες από όλη την Αγγλία κλήθηκαν στη Νότια Ουαλία για να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Προειδοποιουν οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, προκαεί ξηρασία σε εδάφη και και ύδατα, τροφοδοτεί πυρκαγιές και οδηγεί σε χιλιάδες επιπλέον θανάτους.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με περίπου διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Copernicus της ΕΕ προειδοποίησε στην εβδομαδιαία πρόβλεψή της για «πολύ ακραίες» συνθήκες σε μια μεγάλη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με άλλες περιοχές πάνω από τη νότια Βρετανία, την Ιρλανδία, τη βόρεια Γαλλία και τη νότια Σουηδία.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη δυτική Ευρώπη την Παρασκευή προβλεπόταν να είναι 31,2°C, δηλαδή 8°C πάνω από την τυπική θερμοκρασία από το 1961 έως το 1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor. Η θερμοκρασία για την Ευρώπη στο σύνολό της ήταν 1,6°C πάνω από το φυσιολογικό για την περίοδο 1961-1990.

ΠΗΓΗ: CNN.gr