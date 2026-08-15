Πρόλαβαν τα χειρότερα στη Λυσό και ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση - Βλέπουν κακόβουλη ενέργεια

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 και ώρα 15:50 στην περιοχή "Ποταμούδες" στη κοινότητα Λυσού, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η ώρα 17:45.

Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση περίπου 7 εκταρίων, καλυμμένη με γεωργική και δασική άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 57 άτομα του Τμήματος Δασών με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 12 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 πυροσβεστικά οχήματα, 10 άτομα της Πολιτικής Άμυνας με 1 πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν 6 προωθητές γαιών, 2 γεωργικοί ελκυστήρες, 1 βυτιοφόρο και 1 εκσκαφέα. Τέθηκε επίσης σε εφαρμογή το Σχέδιο «Ίκαρος 2» που αφορά τις επιχειρήσεις των πτητικών μέσων πυρόσβεσης. Επιχείρησαν συνολικά 9 πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντόνιζε ο Δ.Τ.Δ., Δρ. Σάββας Ιεζεκιήλ. Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη περιοχή "Μερσινιά" πεντακόσια μέτρα από τα όρια της πρώτης πυρκαγιάς, γύρω στις 17:45 και χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί.

Τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών διερευνώνται.