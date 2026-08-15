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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

 15.08.2026 - 16:48
Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται επτάχρονη, η οποία τραυματίστηκε σε θαλάσσιο ατύχημα στην περιοχή Περνέρα, στο Παραλίμνι. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 17χρονη που χειριζόταν jet ski συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο θαλάσσιο σπορ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα.

Στην περιοχή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε δύο από τους επιβαίνοντες του water sport, έναν 48χρονο και την επτάχρονη κόρη του, και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Μετά την εξέταση της ανήλικης από τους επί καθήκοντι ιατρούς, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου παραμένει για νοσηλεία σε σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου, κατάσταση.

Ο 48χρονος υπέστη κάταγμα λεκάνης και παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

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