Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτοίβες τα κουτιά από fast food στο αεροπλάνο του Τραμπ, λέει ο Κένεντι: «Φοβάται μην πάθει τροφική δηλητηρίαση»
ΔΙΕΘΝΗ

Στοίβες τα κουτιά από fast food στο αεροπλάνο του Τραμπ, λέει ο Κένεντι: «Φοβάται μην πάθει τροφική δηλητηρίαση»

 15.08.2026 - 19:58
Στοίβες τα κουτιά από fast food στο αεροπλάνο του Τραμπ, λέει ο Κένεντι: «Φοβάται μην πάθει τροφική δηλητηρίαση»

Για την ιδιαίτερη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το fast food και ειδικότερα με τα McDonald’s μίλησε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αποκαλύπτοντας τι συναντά όταν ταξιδεύει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», ο Κένεντι είπε ότι στο προεδρικό αεροσκάφος βλέπει μεγάλες ποσότητες φαγητού από τη γνωστή αλυσίδα fast food. «Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, είναι γεμάτο κουτιά από McDonald’s» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει επιχειρήσει ποτέ, ως υπουργός Υγείας, να παρέμβει στις διατροφικές επιλογές του προέδρου ο ίδιος τόνισε πως: «Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν κήρυγμα», διευκρινίζοντας ότι η καθημερινή διατροφή του Τραμπ δεν αποτελείται αποκλειστικά από fast food.

Γιατί επιλέγει fast food στα ταξίδια
Σύμφωνα με τον Κένεντι, ο Τραμπ τρώει τις περισσότερες φορές ποιοτικό φαγητό. Όταν ταξιδεύει, ωστόσο, προτιμά μεγάλες και γνωστές αλυσίδες εστίασης για έναν συγκεκριμένο λόγο: φοβάται μήπως πάθει τροφική δηλητηρίαση.

«Τις περισσότερες φορές τρώει πραγματικά καλό φαγητό, αλλά όταν ταξιδεύει προτιμά να τρώει από μεγάλες αλυσίδες, επειδή φοβάται την τροφική δηλητηρίαση» ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας.

Ο Κένεντι πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι διαφορετική όταν ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Εκεί, όπως είπε, τα γεύματα περιλαμβάνουν φρέσκα προϊόντα, πολλά από τα οποία προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς: «Εκεί υπάρχει το καλύτερο φαγητό. Όλα είναι φρέσκα προϊόντα και πολλά προέρχονται από την περιοχή. Επομένως, τις περισσότερες φορές τρώει καλό φαγητό» υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μην πάτε άδικα: Τι κλείνει στην Κύπρο και τι μένει ανοιχτό τον Δεκαπενταύγουστο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αναστάτωση στον Πρωταρά: Στις φλόγες κατάστημα ενοικίασης οχημάτων - «Βλέπουν» εμπρησμό
Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο: 10 παραλίες για βουτιά σήμερα – Πού αναμένεται να γίνει το αδιαχώρητο
Δεκαπενταύγουστος: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας - Γιατί τον λέμε «Πάσχα του καλοκαιριού» - Τα ονόματα που γιορτάζουν
Στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και σωρεία καταγγελιών - Χειροπέδες σε 8 πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρέσει όμως χρειάζεται συνέπεια όταν αμείλικτος καθρέφτης θα είναι η βαθμολογία

 15.08.2026 - 19:44
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε με τα παιδιά της - Κινδύνεψαν και αυτά

 15.08.2026 - 20:11
Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο Κυπριακό, με τη Λευκωσία να επιχειρεί να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργείται μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών και την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

  •  15.08.2026 - 07:15
Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε με τα παιδιά της - Κινδύνεψαν και αυτά

Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε με τα παιδιά της - Κινδύνεψαν και αυτά

  •  15.08.2026 - 20:11
Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

  •  15.08.2026 - 16:05
Πρόλαβαν τα χειρότερα στη Λυσό και ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση - Βλέπουν κακόβουλη ενέργεια

Πρόλαβαν τα χειρότερα στη Λυσό και ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση - Βλέπουν κακόβουλη ενέργεια

  •  15.08.2026 - 19:20
Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

  •  15.08.2026 - 16:48
Έπιασε... λαβράκι απευθείας από το αεροδρόμιο η ΥΚΑΝ - Τι βρήκαν σε αποσκευή 36χρονου

Έπιασε... λαβράκι απευθείας από το αεροδρόμιο η ΥΚΑΝ - Τι βρήκαν σε αποσκευή 36χρονου

  •  15.08.2026 - 17:19
Video: Δεκαπενταύγουστος με... ανοιχτούς ουρανούς – Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές

Video: Δεκαπενταύγουστος με... ανοιχτούς ουρανούς – Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές

  •  15.08.2026 - 15:29
Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ - Σοκαριστικό βίντεο στην Ελλάδα

Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ - Σοκαριστικό βίντεο στην Ελλάδα

  •  15.08.2026 - 15:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα