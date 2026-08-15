Στοίβες τα κουτιά από fast food στο αεροπλάνο του Τραμπ, λέει ο Κένεντι: «Φοβάται μην πάθει τροφική δηλητηρίαση»

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», ο Κένεντι είπε ότι στο προεδρικό αεροσκάφος βλέπει μεγάλες ποσότητες φαγητού από τη γνωστή αλυσίδα fast food. «Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, είναι γεμάτο κουτιά από McDonald’s» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει επιχειρήσει ποτέ, ως υπουργός Υγείας, να παρέμβει στις διατροφικές επιλογές του προέδρου ο ίδιος τόνισε πως: «Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν κήρυγμα», διευκρινίζοντας ότι η καθημερινή διατροφή του Τραμπ δεν αποτελείται αποκλειστικά από fast food.

Γιατί επιλέγει fast food στα ταξίδια

Σύμφωνα με τον Κένεντι, ο Τραμπ τρώει τις περισσότερες φορές ποιοτικό φαγητό. Όταν ταξιδεύει, ωστόσο, προτιμά μεγάλες και γνωστές αλυσίδες εστίασης για έναν συγκεκριμένο λόγο: φοβάται μήπως πάθει τροφική δηλητηρίαση.

«Τις περισσότερες φορές τρώει πραγματικά καλό φαγητό, αλλά όταν ταξιδεύει προτιμά να τρώει από μεγάλες αλυσίδες, επειδή φοβάται την τροφική δηλητηρίαση» ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας.

Ο Κένεντι πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι διαφορετική όταν ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Εκεί, όπως είπε, τα γεύματα περιλαμβάνουν φρέσκα προϊόντα, πολλά από τα οποία προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς: «Εκεί υπάρχει το καλύτερο φαγητό. Όλα είναι φρέσκα προϊόντα και πολλά προέρχονται από την περιοχή. Επομένως, τις περισσότερες φορές τρώει καλό φαγητό» υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα