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ΥΓΕΙΑ

Πώς καθαρίζουμε τον βραστήρα μας σε μόλις 5 λεπτά

 15.08.2026 - 22:11
Πώς καθαρίζουμε τον βραστήρα μας σε μόλις 5 λεπτά

Αν χρησιμοποιείτε καθημερινά τον βραστήρα σας για τον πρωινό σας καφέ ή τσάι, αλλά και για το μαγείρεμα, όπως εμείς, τότε να ξέρετε ότι κι αυτός χρειάζεται το καθάρισμά του ανά τακτά διαστήματα και πρέπει να τον βάλετε στο γενικότερο πρόγραμμα της οργάνωσης της κουζίνας σας.

Επειδή το νερό της βρύσης έχει άλατα, με τη χρήση αυτά συσσωρεύονται στο εσωτερικό του, οπότε χρειάζεται να τον καθαρίζουμε τακτικά για να τα αφαιρούμε. Έτσι και δεν θα καταναλώνουμε αυτά τα άλατα με τη χρήση του και η συσκευή μας θα λειτουργεί καλύτερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ευτυχώς για εμάς, ο τρόπος καθαρισμού είναι πολύ απλός και γρήγορος, οπότε απλώς πρέπει να μας γίνει μια συνήθεια, ακριβώς όπως καθαρίζουμε και τις υπόλοιπες συσκευές της κουζίνας μας.

Ας δούμε τι θα χρειαστούμε και ποια είναι τα 7 απλούστατα βήματα που πρέπει να κάνουμε:

Υλικά
λευκό ξίδι
νερό
βούρτσα για καθάρισμα μπουκαλιών
πανί με μικροΐνες

Διαδικασία

Ανακατεύουμε τα υλικά μας: Αναμιγνύουμε ίση ποσότητα ξιδιού και νερού σε μια μεζούρα, ας πούμε από ένα φλιτζάνι το καθένα και τα ρίχνουμε μέσα σε άδειο βραστήρα.

Ανάβουμε τον βραστήρα: Ανάβουμε τη συσκευή μας και αφήνουμε το υγρό μας μείγμα να βράσει. Στη συνέχεια, τη σβήνουμε, τη βγάζουμε από την πρίζα και την αφήνουμε να κρυώσει.

Καθαρίζουμε το εξωτερικό του μέρος: Βυθίζουμε το πανάκι με τις μικροΐνες μέσα στο ξίδι με το νερό και καθαρίζουμε πρώτα το εξωτερικό του βραστήρα μας.

Έπειτα τρίβουμε το εσωτερικό: Χρησιμοποιούμε τη βούρτσα για να τρίψουμε καλά το εσωτερικό της συσκευής. Προσέχουμε να καθαρίσουμε καλά όλες τις γωνίες και τις άκρες.

Ξεπλένουμε: Χύνουμε το περιεχόμενο του βραστήρα και ξεπλένουμε με φρέσκο νερό.

Βράζουμε ξανά με σκέτο νερό: Γεμίζουμε με νερό και αφήνουμε να βράσει. Χύνουμε το νερό και επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, αν θέλουμε, ώστε να απομακρύνουμε τυχόν μυρωδιά του ξιδιού, που δεν θέλουμε να περάσει στον καφέ ή το τσάι μας. Ρίξτε το καυτό νερό στον νεροχύτη, κάνει καλό στην καθαριότητα των σωληνώσεων.

Τώρα ο βραστήρας μας είναι καθαρός και έτοιμος για την επόμενη χρήση του. Αν θέλετε να μάθετε πώς καθαρίζουμε εύκολα και αποτελεσματικά το πλυντήριο πιάτων μας δείτε εδώ το σχετικό μας άρθρο.

 ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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