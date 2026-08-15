Αυτή είναι η 32χρονη Ρωσίδα συνοδός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε Ουκρανό λιποτάκτη με βόμβα σε κάδο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η 32χρονη Μαργκαρίτα Ρόιτ, Ρωσίδα υπήκοος η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμφανιζόταν σε ιστοσελίδες συνοδών επί πληρωμή. Οι ρωσικές αρχές την κατηγορούν ότι πραγματοποίησε την επίθεση ενεργώντας κατόπιν εντολών των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η 32χρονη προφυλακίστηκε για δύο μήνες με απόφαση δικαστηρίου της Σεβαστούπολης, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB ) συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση και τις πιθανές διασυνδέσεις της.





Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, σε περίπτωση που ασκηθούν πρόσθετες διώξεις και καταδικαστεί για περισσότερα αδικήματα, η συνολική ποινή της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 χρόνια.



Αμετανόητη Την ίδια ώρα, πληροφορίες από ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι η 32χρονη δεν εξέφρασε μεταμέλεια κατά την ανάκρισή της από την FSB για τον θάνατο του Σαγέεφ.



Παράλληλα, το ρωσικό μέσο Mash υποστηρίζει ότι η Ρόιτ σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Ρωσία μετά την επίθεση. Φέρεται μάλιστα να είχε αγοράσει εισιτήριο από το Σότσι, προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό.



Οι ρωσικές αρχές ερευνούν πότε και με ποιον τρόπο η 32χρονη φέρεται να στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και εάν είχε συνεργούς στην προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης.



Από βιολόγος και ταξιδιωτική πράκτορας, συνοδός επί πληρωμή Η Μαργκαρίτα Ρόιτ γεννήθηκε στο Γιαροσλάβλ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε στο παρελθόν διατηρήσει ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο δεν κατάφερε να επιβιώσει επιχειρηματικά.



Αργότερα φέρεται να εργάστηκε ως βιολόγος, ενώ στη συνέχεια το όνομά της και φωτογραφίες της εμφανίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ιστοσελίδες συνοδών επί πληρωμή.



Η 32χρονη φέρεται επίσης να είχε εκφραστεί επανειλημμένα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και να είχε δηλώσει ότι «ντρεπόταν που ήταν Ρωσίδα».



Η Ρόιτ αντιμετωπίζει κατηγορία για τρομοκρατική ενέργεια.Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, σε περίπτωση που ασκηθούν πρόσθετες διώξεις και καταδικαστεί για περισσότερα αδικήματα, η συνολική ποινή της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 χρόνια.Την ίδια ώρα, πληροφορίες από ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι η 32χρονη δεν εξέφρασε μεταμέλεια κατά την ανάκρισή της από την FSB για τον θάνατο του Σαγέεφ.Παράλληλα, το ρωσικό μέσο Mash υποστηρίζει ότι η Ρόιτμετά την επίθεση. Φέρεται μάλιστα να είχε αγοράσει εισιτήριο από το Σότσι, προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό.Οι ρωσικές αρχές ερευνούν πότε και με ποιον τρόπο η 32χρονη φέρεται να στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών,στην προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης.Η Μαργκαρίτα Ρόιτ γεννήθηκε στο Γιαροσλάβλ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε στο παρελθόν διατηρήσει ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο δεν κατάφερε να επιβιώσει επιχειρηματικά.Αργότερα φέρεται να εργάστηκε ως βιολόγος, ενώ στη συνέχεια το όνομά της και φωτογραφίες της εμφανίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ιστοσελίδες συνοδών επί πληρωμή.Η 32χρονη φέρεται επίσης να είχε εκφραστεί επανειλημμένα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και να είχε δηλώσει ότι

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με τρένο στη γραμμή Σαμάρα–Άντλερ, φέρεται να αντέδρασε σε πληροφορίες για ουκρανική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό λέγοντας «καλά να πάθετε, Ρώσοι».



Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Σαγέεφ Το θύμα της βομβιστικής επίθεσης κατονομάζεται σε δημοσιεύματα ως ο 49χρονος Ρόμπερτ Σαγέεφ. Ο Σαγέεφ είχε υπηρετήσει στο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και ήταν κυβερνήτης του «Zaporizhzhia», του μοναδικού υποβρυχίου που διέθετε τότε η Ουκρανία.



Το 2014, μετά τη ρωσική κατάληψη και προσάρτηση της Κριμαίας, πέρασε στη ρωσική πλευρά και στη συνέχεια ανέλαβε ανώτερη θέση στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Η επιλογή του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «προδότης» στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα