Πέθανε η γυναίκα στη Κολομβία που είχε ανασυρθεί ζωντανή έπειτα από 37 ώρες στα ερείπια

Η διάσωση της 32χρονης Ντανιέλα Λάργκο είχε γίνει σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της Κολομβίας.

Ανασύρθηκε από συντρίμμια με φορείο εν μέσω κραυγών χαράς και χειροκροτημάτων, μια εικόνα που συγκίνησε την πληγωμένη χώρα, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Αφήνει πίσω έναν 12χρονο γιο.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.



Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.



Στις πιο πληγείσες περιοχές, διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, έξι ημέρες μετά τον σεισμό.



Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.



Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.Στις πιο πληγείσες περιοχές, διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, έξι ημέρες μετά τον σεισμό.Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.

«Μακάρι όλο αυτό να τελείωνε γρήγορα», είπε Σάντρα Μιλένα Πέρεθ, μητέρα της Ντανιέλα Λάργκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα