Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠέθανε η γυναίκα στη Κολομβία που είχε ανασυρθεί ζωντανή έπειτα από 37 ώρες στα ερείπια
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε η γυναίκα στη Κολομβία που είχε ανασυρθεί ζωντανή έπειτα από 37 ώρες στα ερείπια

 15.08.2026 - 21:47
Πέθανε η γυναίκα στη Κολομβία που είχε ανασυρθεί ζωντανή έπειτα από 37 ώρες στα ερείπια

Η γυναίκα που πέρασε σχεδόν 37 ώρες εγκλωβισμένη κάτω από ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε από τον σεισμό στην Περέιρα της Κολομβίας πριν ανασυρθεί ζωντανή την Τρίτη, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο, δήλωσε η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η διάσωση της 32χρονης Ντανιέλα Λάργκο είχε γίνει σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της Κολομβίας.

Ανασύρθηκε από συντρίμμια με φορείο εν μέσω κραυγών χαράς και χειροκροτημάτων, μια εικόνα που συγκίνησε την πληγωμένη χώρα, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Αφήνει πίσω έναν 12χρονο γιο.

Πέθανε η γυναίκα στη Κολομβία που είχε ανασυρθεί ζωντανή έπειτα από 37 ώρες στα ερείπια
Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στις πιο πληγείσες περιοχές, διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, έξι ημέρες μετά τον σεισμό.

Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.

«Μακάρι όλο αυτό να τελείωνε γρήγορα», είπε Σάντρα Μιλένα Πέρεθ, μητέρα της Ντανιέλα Λάργκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μην πάτε άδικα: Τι κλείνει στην Κύπρο και τι μένει ανοιχτό τον Δεκαπενταύγουστο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αναστάτωση στον Πρωταρά: Στις φλόγες κατάστημα ενοικίασης οχημάτων - «Βλέπουν» εμπρησμό
Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο: 10 παραλίες για βουτιά σήμερα – Πού αναμένεται να γίνει το αδιαχώρητο
Δεκαπενταύγουστος: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας - Γιατί τον λέμε «Πάσχα του καλοκαιριού» - Τα ονόματα που γιορτάζουν
Στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και σωρεία καταγγελιών - Χειροπέδες σε 8 πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Την είχαν δεμένη και της έκαναν αντιψυχωσικές ενέσεις»: Ο εφιάλτης των 18 ημερών για τη φοιτήτρια στο Ιράν που διαμαρτυρήθηκε με τα εσώρουχα

 15.08.2026 - 21:21
Επόμενο άρθρο

Πώς καθαρίζουμε τον βραστήρα μας σε μόλις 5 λεπτά

 15.08.2026 - 22:11
Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο Κυπριακό, με τη Λευκωσία να επιχειρεί να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργείται μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών και την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα στον ορίζοντα - Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Λευκωσία - Το μεγάλο ζητούμενο

  •  15.08.2026 - 07:15
Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε με τα παιδιά της - Κινδύνεψαν και αυτά

Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε με τα παιδιά της - Κινδύνεψαν και αυτά

  •  15.08.2026 - 20:11
Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Άνοιξε μέτωπο με το Ευρωκοινοβούλιο ο Έρχιουρμαν - «Απαράδεκτα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

  •  15.08.2026 - 16:05
Πρόλαβαν τα χειρότερα στη Λυσό και ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση - Βλέπουν κακόβουλη ενέργεια

Πρόλαβαν τα χειρότερα στη Λυσό και ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση - Βλέπουν κακόβουλη ενέργεια

  •  15.08.2026 - 19:20
Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

Σοβαρός τραυματισμός επτάχρονης μετά από σύγκρουση με jet ski - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο

  •  15.08.2026 - 16:48
Έπιασε... λαβράκι απευθείας από το αεροδρόμιο η ΥΚΑΝ - Τι βρήκαν σε αποσκευή 36χρονου

Έπιασε... λαβράκι απευθείας από το αεροδρόμιο η ΥΚΑΝ - Τι βρήκαν σε αποσκευή 36χρονου

  •  15.08.2026 - 17:19
Video: Δεκαπενταύγουστος με... ανοιχτούς ουρανούς – Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές

Video: Δεκαπενταύγουστος με... ανοιχτούς ουρανούς – Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές

  •  15.08.2026 - 15:29
Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ - Σοκαριστικό βίντεο στην Ελλάδα

Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ - Σοκαριστικό βίντεο στην Ελλάδα

  •  15.08.2026 - 15:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα