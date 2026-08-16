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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίνηση ανθρωπιάς: Νεαρή Κύπρια έδωσε ζωή με τον θάνατό της - Μεταμοσχεύθηκε η καρδιά της σε 45χρονη

 16.08.2026 - 12:28
Κίνηση ανθρωπιάς: Νεαρή Κύπρια έδωσε ζωή με τον θάνατό της - Μεταμοσχεύθηκε η καρδιά της σε 45χρονη

Νεαρή Κύπρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο χάρισε ζωή σε 45χρονη γυναίκα στο Ισραήλ, η οποία περίμενε περίπου δύο χρόνια για μεταμόσχευση καρδιάς. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Παρασκευής στο νοσοκομείο Μπέιλινσον, όπως ανακοινώθηκε, έπειτα από μια απαιτητική επιχείρηση που οργανώθηκε και εκτελέστηκε μέσα σε μόλις 26 ώρες από την πρώτη ενημέρωση για τη δωρεά.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Μπέιλινσον, το πρωί της Πέμπτης, συνεργάτες από την Κύπρο ενημέρωσαν το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ ότι υπήρχε διαθέσιμη καρδιά από νεαρή Κύπρια που είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το μόσχευμα ήταν κατάλληλο και άρχισε αμέσως η διαδικασία εντοπισμού της καταλληλότερης λήπτριας.

Η αφαίρεση της καρδιάς προγραμματίστηκε για τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Λευκωσία. Το ιατρικό προσωπικό του Μπεϊλινσον έπρεπε να κινητοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση, ενώ η εξεύρεση διαθέσιμου αεροσκάφους αποδείχθηκε δύσκολη λόγω της περιόδου των θερινών διακοπών. Τελικά βρέθηκε μεγαλύτερο αεροπλάνο και εξασφαλίστηκε έκτακτη χρηματοδότηση για την πτήση.

Εργάστηκαν ταυτόχρονα τέσσερις ιατρικές ομάδες. Η ισραηλινή ομάδα αφαίρεσε την καρδιά, ενώ ομάδες από την Κύπρο και την Ελλάδα ανέλαβαν τους πνεύμονες, το ήπαρ και τους νεφρούς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ισραηλινή αποστολή μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ισραήλ στις 07:40 το πρωί και, σε λιγότερο από μία ώρα, το μόσχευμα είχε φτάσει στο χειρουργείο. Μετά την επιτυχή μεταμόσχευση, οι γιατροί ενημέρωσαν τους Κυπρίους συναδέλφους τους: «Η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η καρδιά είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε».

Η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, δρ Ταμάρ Ασκενάζι, τόνισε ότι πίσω από μια τέτοια επέμβαση βρίσκεται μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων και αποφάσεων. Όπως είπε, κάθε ώρα ήταν κρίσιμη και απαιτήθηκε άψογος συντονισμός ανάμεσα σε νοσοκομεία, αεροδρόμια, τελωνεία και ιατρικές ομάδες των δύο χωρών.

Η επιτυχία, είπε, ανέδειξε τη σημασία της δωρεάς οργάνων και της μακρόχρονης συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ στις μεταμοσχεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και δεκάδες Κύπριοι έχουν επωφεληθεί από αυτή τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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