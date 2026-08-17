Παραλίγο τραγωδία στη Λεμεσό: Πήγε να πνιγεί και παρέσυρε τη σύζυγό του

Η έγκαιρη επέμβαση των ναυαγοσωστών, με τη συνδρομή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή, αποδείχθηκε καθοριστική, αποτρέποντας μια ενδεχομένως τραγική εξέλιξη, καθώς σε κίνδυνο βρέθηκε και η σύζυγος του νεαρού.

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Διάσωση 25χρονου από το Νεπάλ στη θαλάσσια περιοχή ΛΕΜ 0 απέναντι από τον ζωολογικό κήπο στην Λεμεσό

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού ανακοινώνει την επιτυχή διάσωση ενός 25χρονου άνδρα από το Νεπάλ, η οποία πραγματοποιήθηκε χτες 15 Αυγούστου 2026, στις 17:30, στη ναυαγοσωστική περιοχή ΛΕΜ 0.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο νεαρός επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την ακτή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, άρχισε να βυθίζεται και, σε κατάσταση πανικού, άρπαξε τη σύζυγό του που βρισκόταν κοντά του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι δύο.

Οι ναυαγοσώστες που επιβλέπαν την περιοχή λουόμενων στο ΛΕΜ 0, οι οποίοι είχαν ήδη εντοπίσει τον άνδρα ως αδύναμο κολυμβητή σε επικίνδυνο σημείο, ανταποκρίθηκαν άμεσα με τη ναυαγοσωστική σανίδα (rescue board). Ταυτόχρονα πολίτες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση (περίπου 20 μέτρα) έσπευσαν να βοηθήσουν και αυτοί.

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν το θύμα με ασφάλεια πάνω στη σανίδα. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και το γειτονικό ναυαγοσωστικό σημείο ΛΕΜ 15 που διαθέτει jetski, καθώς αν δεν υπήρχε η έγκαιρη επέμβαση τόσο των ναυαγοσωστών όσο και των ικανών κολυμβητών-πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλά θύματα.

Μετά τη μεταφορά του στην ακτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Δεδομένου ότι δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού υπενθυμίζει στο κοινό:

· Να μην επιχειρούν κολύμβηση σε δύσκολα ή βραχώδη σημεία αν δεν είναι ικανοί κολυμβητές.

· Να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, ειδικά όταν υπάρχουν ρεύματα ή άνεμος.

· Σε περίπτωση ανάγκης, να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να καλούν βοήθεια χωρίς να αρπάζουν συνοδούς τους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει και τους δύο σε κίνδυνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού.