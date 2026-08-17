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ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την ανακήρυξη "τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων"

 17.08.2026 - 06:45
Ελληνικό ΥΠΕΞ: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την ανακήρυξη "τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων"

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι η ανακήρυξη "τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων" σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντίδραση της Αθήνας, ήρθε αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών Αποφάσεων στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης ανήμερα του Δεκαπενταυγούστου. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων, στο μέτρο που εισέρχονται σε διεθνή ύδατα. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, τονίζει πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα, και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Την ίδια στιγμή προειδοποιεί, ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Διαμηνύει πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με "συνέπεια και αποφασιστικότητα", για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας - όπως προβλέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας - καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

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