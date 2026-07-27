Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤράπεζα Κύπρου: Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2026, από το Global Finance
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τράπεζα Κύπρου: Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2026, από το Global Finance

 27.07.2026 - 12:41
Τράπεζα Κύπρου: Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2026, από το Global Finance

Διεθνής διάκριση για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής, και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών της Τράπεζας

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Υποθεματοφυλακή Τράπεζα στην Κύπρο για το 2026» από το Global Finance, ένα από τα κορυφαία διεθνή οικονομικά περιοδικά στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της θέση στον τομέα των υπηρεσιών θεματοφυλακής και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά.

Η διάκριση αναγνωρίζει την αριστεία σε βασικούς τομείς της θεματοφυλακής, όπως η λειτουργική αποδοτικότητα, η τεχνολογία, η εξυπηρέτηση πελατών και η κανονιστική εξειδίκευση. Παράλληλα, αναδεικνύει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που παρέχουν σταθερά υψηλής ποιότητας λύσεις θεματοφυλακής και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και την παροχή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θεματοφυλακής προς τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη συνεχή επένδυση της Τράπεζας σε καινοτόμες και πελατοκεντρικές μετασυναλλακτικές λύσεις, που στηρίζονται σε ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης, πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και εκτεταμένη γνώση των αγορών.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η Δέσποινα Κυριακίδου, Διευθύντρια Treasury της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της αφοσίωσης και των σταθερά υψηλών προδιαγραφών των ομάδων μας. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής βασίζονται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την ικανότητα διαχείρισης ενός ολοένα πιο σύνθετου επενδυτικού και κανονιστικού περιβάλλοντος. Στην Τράπεζα Κύπρου συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δυνατότητες και την τεχνολογία μας, παραμένοντας προσηλωμένοι στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Η διάκριση αυτή από το Global Finance ενισχύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ασφαλείς, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας λύσεις σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.»

Η Τράπεζα Κύπρου είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, υποστηριζόμενη από μία ιδιαίτερα έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα με εκτεταμένη γνώση του τοπικού και διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η Τράπεζα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων και εξατομικευμένες λύσεις εξυπηρέτησης.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες θεματοφύλακα (Depositary Services) για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων,

συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ (UCITS) και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFs). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν παρακολούθηση ταμειακών ροών, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και άλλα εποπτικά καθήκοντα, υποστηρίζοντας εγχώριους και διεθνείς πελάτες ώστε να δραστηριοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ολοένα πιο σύνθετες διεθνείς αγορές.

Η αναγνώριση της Τράπεζας Κύπρου ως Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής στην Κύπρο για το 2026 ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστου συνεργάτη για τη χρηματοοικονομική και επενδυτική κοινότητα και αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευσή της για αριστεία στην εξυπηρέτηση, καινοτομία και τα υψηλότερα πρότυπα παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα προσέκρουσε σε φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιήθηκε στη νησίδα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο από το σημείο
Βαρύ πένθος στον Αγιο Δομέτιο: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Μακαρούνα - Λεπτομέρειες για την κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Διακοπές ρεύματος: «Κλείδωσαν» οι πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης – Τι αλλάζει από το 2027
Νέα σύλληψη για το αιματηρό επεισόδιο στη Λεμεσό: Σήμερα στο Δικαστήριο 26χρονος
Άγρια ληστεία σε περίπτερο στη Λεμεσό: Χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν χρήματα
Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ: Δύο νεκροί - Ένα αγοράκι δύο ετών στους τραυματίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιστολή ΕΤΕΚ στους ΕΟΑ – Τι ζητά για τις επικίνδυνες και ιστορικές οικοδομές

 27.07.2026 - 12:26
Επόμενο άρθρο

Στο εδώλιο για την απαγωγή δύο γυναικών με μαχαίρι – Αρνείται τις κατηγορίες ο 36χρονος

 27.07.2026 - 13:00
Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

  •  27.07.2026 - 11:57
Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 39χρονος μοτοσικλετιστής - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 39χρονος μοτοσικλετιστής - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

  •  27.07.2026 - 10:41
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Οδηγός παρέσυρε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Οδηγός παρέσυρε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού και τον εγκατέλειψε

  •  27.07.2026 - 11:33
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

  •  27.07.2026 - 13:19
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «κυριαρχούν» στην αγορά

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «κυριαρχούν» στην αγορά

  •  27.07.2026 - 06:29
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

  •  27.07.2026 - 08:47
Προσοχή οδηγοί: Το λάθος στον αυτοκινητόδρομο που κοστίζει €50 και μπορεί να αποβεί μοιραίο

Προσοχή οδηγοί: Το λάθος στον αυτοκινητόδρομο που κοστίζει €50 και μπορεί να αποβεί μοιραίο

  •  27.07.2026 - 11:05
Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

  •  26.07.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα