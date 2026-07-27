Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

 27.07.2026 - 13:19
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης των ελαττωματικών αερόσακων Takata, η οποία συνεχίζεται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Μιχάλης Μιχαήλ.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο κ. Μιχαήλ απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό για τις καταθέσεις που ενδεχομένως απομένουν.

«Η ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αναφερθεί κάτι περισσότερο σχετικά με τα στοιχεία που έχουν προκύψει ή ενδεχόμενες πρόσθετες οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε ερώτηση κατά πόσο η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι, από τη στιγμή που εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τον όγκο και την εργασία που απαιτεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα προσέκρουσε σε φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιήθηκε στη νησίδα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο από το σημείο
Βαρύ πένθος στον Αγιο Δομέτιο: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Μακαρούνα - Λεπτομέρειες για την κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Διακοπές ρεύματος: «Κλείδωσαν» οι πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης – Τι αλλάζει από το 2027
Νέα σύλληψη για το αιματηρό επεισόδιο στη Λεμεσό: Σήμερα στο Δικαστήριο 26χρονος
Άγρια ληστεία σε περίπτερο στη Λεμεσό: Χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν χρήματα
Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ: Δύο νεκροί - Ένα αγοράκι δύο ετών στους τραυματίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυξημένο Επίδομα Διακίνησης και αναδρομικά σε 4.500 δικαιούχους ΑμεΑ

 27.07.2026 - 13:19
Επόμενο άρθρο

Προβληματισμός στον τουρισμό: Μειωμένες οι κρατήσεις σε σχέση με πέρσι – Επηρεάζουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

 27.07.2026 - 13:29
Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

Λετυμπιώτης: Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας για το Κυπριακό, θα την αξιοποιήσουμε

  •  27.07.2026 - 11:57
Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 39χρονος μοτοσικλετιστής - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 39χρονος μοτοσικλετιστής - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

  •  27.07.2026 - 10:41
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Οδηγός παρέσυρε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Οδηγός παρέσυρε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού και τον εγκατέλειψε

  •  27.07.2026 - 11:33
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

  •  27.07.2026 - 13:19
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «κυριαρχούν» στην αγορά

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «κυριαρχούν» στην αγορά

  •  27.07.2026 - 06:29
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

  •  27.07.2026 - 08:47
Προσοχή οδηγοί: Το λάθος στον αυτοκινητόδρομο που κοστίζει €50 και μπορεί να αποβεί μοιραίο

Προσοχή οδηγοί: Το λάθος στον αυτοκινητόδρομο που κοστίζει €50 και μπορεί να αποβεί μοιραίο

  •  27.07.2026 - 11:05
Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

  •  26.07.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα