Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Takata – Τι λέει η Αστυνομία για τις έρευνες

Ερωτηθείς κατά πόσο εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο κ. Μιχαήλ απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό για τις καταθέσεις που ενδεχομένως απομένουν.

«Η ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αναφερθεί κάτι περισσότερο σχετικά με τα στοιχεία που έχουν προκύψει ή ενδεχόμενες πρόσθετες οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε ερώτηση κατά πόσο η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι, από τη στιγμή που εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τον όγκο και την εργασία που απαιτεί η διερεύνηση της υπόθεσης.