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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος – Δεν παραδέχεται τις κατηγορίες

 27.07.2026 - 13:35
Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος – Δεν παραδέχεται τις κατηγορίες

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο άρχισε σήμερα η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, με την κλήτευση μαρτύρων.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες.

Μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων της υπόθεσης ξεκίνησε η κλήτευση μαρτύρων, προκειμένου η κατηγορούσα αρχή να επιχειρήσει να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί αυτή την εβδομάδα σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας  πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, Χρίστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης, είχαν ζητήσει η διαδικασία να διεξαχθεί δημόσια. Ωστόσο, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Λία Μάρκου, παραθέτοντας σειρά λόγων, διέταξε όπως η δίκη πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

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