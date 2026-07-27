Καταγγελίες για προσωπικούς γιατρούς στο ΓεΣΥ – Διαγραφές ασθενών και αρνήσεις παραπεμπτικών

Ο κ. Μιλτιάδους απαντούσε σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ με αφορμή ρεπορτάζ στην εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος» για το θέμα.

Η Ομοσπονδία, είπε, έχει λάβει το τελευταίο διάστημα αλλά και πιο παλιά παράπονα σε σχέση με την διαχείριση των δικαιούχων από συγκεκριμένους προσωπικούς γιατρούς. Σημείωσε ωστόσο ότι σε πρόσφατη έρευνα την οποία έχει κάνει η Ομοσπονδία ο βαθμός ικανοποίησης από τον θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι πάρα πολύ ψηλός από τους δικαιούχους.

Παρόλα αυτά, είπε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα «τα οποία για μας ως Ομοσπονδία είναι απαράδεκτα».

«Έχουμε λάβει συγκεκριμένα παράπονα στο Παρατηρητήριο που σύμφωνα με τον δικαιούχο, ο προσωπικός γιατρός τον έχει διαγράψει από τη λίστα του ως προσωπικός γιατρός γιατί είχε ζητήσει την έκδοση ενός παραπεμπτικού ή είχαμε περιπτώσεις κατα τις οποίες ο προσωπικός γιατρός αρνήθηκε να εκδώσει το παραπεμπτικό με την δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν αποτελέσματα τα οποία να δικαιολογούσαν οποιαδήποτε παραπομπή ή σε άλλη περίπτωση γιατί ισχυριζόταν ότι τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο οργανισμός ασφάλισης υγείας δεν του επέτρεπαν την έκδοση παραπεμπτικού» είπε ο κ. Μιλτιάδους.

Όλα αυτά τα θέματα, σημείωσε, απασχολούν την ΟΣΑΚ όσο και εάν εμφανίζονται στο παρατηρητήριο ως μεμονωμένες περιπτώσεις, διότι, όπως ανέφερε, ο «προσωπικός γιατρός είναι ο πυλώνας του συστήματος. Το ΓεΣΥ έχει χτιστεί γύρω από τη λειτουργία του προσωπικού γιατρού και τέτοια φαινόμενα πρέπει να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε».

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν, είπε ότι έχουν θέσει ως Ομοσπονδία σε πάρα πολλές συναντήσεις αλλά και με δημόσιες παρεμβάσεις τους τα θέματα τα οποία αφορούν τους προσωπικούς γιατρούς και τα οποία θα διευκολύνουν και τους ίδιους στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αυτά είναι πχ ρυθμίσεις για συγκεκριμένες ομάδες χρόνιων ασθενών που όπως είπε, ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό, άρση των περιορισμών που έχουν εισαχθεί «που σωστά είχαν εισαχθεί το πρώτο διάστημα εφαρμογής του συστήματος υγείας για να περιορίσουν συγκεκριμένες καταχρήσεις», αλλά σήμερα πρέπει να επαναξιολογηθούν.

Είναι θέματα τα οποία βλέπουμε και με τον ΟΑΥ αλλά και με τους δικαιούχους, συνέχισε.

«Ως Ομοσπονδία Ασθενών προσπαθούμε να στέλλουμε σωστά μηνύματα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αξιοποιεί τις υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού και το σύστημα γενικότερα γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το ΓεΣΥ ανήκει σε όλους και η σωστή χρήση του είναι κάτι το οποίο θα μείνει για μας για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές», κατέληξε ο κ. Μιλτιάδους.