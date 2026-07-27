Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 27 Ιουλίου

Η κάθοδος απόψε στην Κύπρο του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων. Άλλα θέματα που προβάλλονται είναι το Συνταξιοδοτικό, το κόστος του ηλεκτρισμού, τα προβλήματα του Γενικού Συστήματος Υγείας, καθώς και εργατικά θέματα.

Η «Αλήθεια» με πρωτοσέλιδο τίτλο «Στην Κύπρο ψάχνει διέξοδο ο Γκουτέρες» γράφει ότι αρχίζει σήμερα το κρίσιμο διήμερο επαφών του ΓΓ του ΟΗΕ με τους δύο ηγέτες. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι εγκλώβισαν σε υψηλά κόστη τον ηλεκτρισμό και ότι «η ανταγωνιστική αγορά δεν ήταν έτοιμη αλλά ο Παπαναστασίου βιαζόταν». Επίσης, αναφέρεται στις πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες σε Ισπανία και Γαλλία και γράφει ότι οι φλόγες έφτασαν στην γαλλική πόλη Μπορντό.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ψάχνουν συμβιβασμό» γράφει ότι ο Υπουργός Εργασίας, μιλώντας στο podcast 'Ματιά στην Οικονομία' του 'Π' αναφέρεται στην μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού και αποκαλύπτει ότι αναζητείται συμβιβασμός για τον ρόλο των Ταμείων Προνοίας. Σε άλλο του θέμα, γράφει για το Κυπριακό και το παρασκήνιο πριν από την κάθοδο Γκουτέρες. Η εφημερίδα γράφει επίσης για ανησυχία στις Τοπικές Αρχές από βανδαλισμούς και διακίνηση ναρκωτικών σε πάρκα.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Οι άξονες Χριστοδουλίδη» γράφει ότι πάνω σε τρεις άξονες κινείται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά το Κυπριακό και την επανέναρξη των συνομιλιών και ότι στην ατζέντα του Γκουτέρες είναι η κατάθεση αναθεωρημένου πλαισίου. Αλλού, αναφέρεται στο ΓεΣΥ και για 'καβγά χωρίς τέλος' και 'όργιο αντιδράσεων στο όλο καθεστώς που επικρατεί'. Γράφει ακόμα για φόβους για 'ανάφλεξη' και απεργιακές κινητοποιήσεις, προσθέτοντας 'SOS για πέντε ανοικτά εργασιακά ζητήματα'.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Ώρα διπλωματικών επαφών για το Κυπριακό» γράφει ότι θα είναι κρίσιμο το επόμενο διήμερο για την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στον τομέα της ενέργειας και γράφει ότι η κυβερνητική αποτυχία φορτώνει τον λογαριασμό στους καταναλωτές. Αναφέρεται επίσης σε σημαντική ανακάλυψη Έλληνα επιστήμονα για ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και ΧΑΠ.