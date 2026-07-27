Μήνυμα Έρχιουρμαν πριν από την άφιξη Ολγκίν: «Είμαστε έτοιμοι»

Ο κ. Γκουτέρες, οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και η κοινή γνώμη, πρόσθεσε, γνωρίζουν τις προσεγγίσεις που έχει προτείνει σύμφωνα με τη βούληση του «λαού» για λύση.

Ανέφερε επίσης ότι η επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στο νησί είναι σημαντική και αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά δεν θα ήταν σωστό να αποδώσουμε σε αυτή την επίσκεψη την έννοια μιας λύσης ή την αρχή ή το τέλος οποιασδήποτε διαδικασίας.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας και προσπαθούμε να συμβάλουμε με καλή πίστη. Όπως πάντα, εκτελούμε το έργο μας σε στενή συνεννόηση με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας».

Η κατευθυντήρια αρχή του, ανέφερε, θα συνεχίσει να είναι η βούληση του "λαού" και θα ενημερώνει την κοινή γνώμη έγκαιρα για όλα όσα συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν, και θα προχωρά λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των τμημάτων της κοινωνίας.

Ο Τ/κ ηγέτης θα συναντήσει την κ. Ολγίν σήμερα στις 11 το πρωί.