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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μια κομβική στιγμή στον δρόμο για τη λύση» - Νέα παρέμβαση Αβέρωφ πριν την κάθοδο Γκουτέρες

 26.07.2026 - 10:17
«Μια κομβική στιγμή στον δρόμο για τη λύση» - Νέα παρέμβαση Αβέρωφ πριν την κάθοδο Γκουτέρες

Σε νέα παρέμβαση στις εξελίξεις στο Κυπριακό με φόντο την αυριανή κάθοδο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί, προβαίνει με άρθρο του ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρει στο άρθρο του πως το ελάχιστο που οφείλει στον Αντόνιο Γκουτέρες η κοινωνία της Κύπρου, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει προσωπικά για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής συμφωνίας, που να διασφαλίζει το μέλλον, την προοπτική και την ασφάλεια της χώρας μας.

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Από τους εννέα διατελέσαντες Γενικούς Γραμματείς στην ιστορία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι επτά από αυτούς - Ου Θαντ, Βαλντχάιμ, Ντε Κουέγιαρ, Μπούτρος-Γκάλι, Ανάν, Μπαν Κι Μουν, Γκουτέρες - ασχολήθηκαν με το Κυπριακό.

Μάλιστα, ο νυν Γ.Γ., ο κ. Γκουτέρες, παρά τα τόσα διεθνή προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για εξεύρεση λύσης στο εθνικό μας πρόβλημα.

Η πρώτη φορά που ασχολήθηκε προσωπικά με το Κυπριακό ήταν μόλις 12 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Είχε αναλάβει τη θέση του Γ.Γ. την 1η Ιανουαρίου 2017 και στις 12 Ιανουαρίου είχε καλέσει διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό στη Γενεύη.

Ακόμα και τώρα που η δεύτερη του θητεία στο πηδάλιο του ΟΗΕ πλησιάζει στην ολοκλήρωση της, στο τέλος του 2026, συνεχίζει το έντονο ενδιαφέρον του και θα έρθει στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου δείχνοντας έμπρακτα την πρόθεσή του να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό.

Το ελάχιστο που του οφείλει η κοινωνία της Κύπρου, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει προσωπικά για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής συμφωνίας που να διασφαλίζει το μέλλον, την προοπτική και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Με το ίδιο θερμό πνεύμα αναγνώρισης οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε όλους τους διεθνείς παράγοντες, απεσταλμένους και προσωπικότητες που αναλαμβάνουν ρόλους και αποστολές για το Κυπριακό – και όχι ως κάποιους που έρχονται να μας επιβάλουν επιλογές και λύσεις.

Αυτό που ζητά ο Ελληνισμός της Κύπρου είναι η απαλλαγή από την κατοχή. Η απεξάρτηση από τις αναχρονιστικές εγγυήσεις και τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

Η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή εδαφών. Η λογική διευθέτηση του περιουσιακού. Ένα κυρίαρχο κράτος, με ένα λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης, με πολιτική ισότητα, εντός της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκύπριων, και στο οποίο να παγιώνεται η ασφάλεια.

Με ένα νέο σύστημα ασφάλειας και εγγύησης της λύσης που θα εμπεδώνει, τόσο στους Ελληνοκύπριους, όσο και στους Τουρκοκύπριους, την σιγουριά για ένα ασφαλές κοινό μέλλον σε μια ενωμένη κοινή πατρίδα, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αυτά στην ατζέντα μας, καλωσορίζουμε λοιπόν στην Κύπρο, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες και τους συνεργάτες του  - είναι μια πολύ σημαντική στιγμή - και ευελπιστούμε ότι το όνομά του θα συνδεθεί με την πολυπόθητη για την πατρίδα μας λύση.

ΥΓ1. Μέσα στις τόσες αφορμές που αναζητούμε κάθε μέρα για συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες - δίκαιες και κατανοητές ως επί το πλείστον - εδώ έχουμε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια εκδήλωση υποστήριξης και συμπαράταξης με μια πρωτοβουλία δυνάμει καθοριστική για το Κυπριακό…

ΥΓ2.⁠ ⁠Έφθασε η ώρα της αλήθειας. Της προοπτικής και του κοινού οράματος.

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Εννέα χρόνια μετά το ναυάγιο της Διάσκεψης για την Κύπρο στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, το Κυπριακό βρίσκεται ξανά σε μια κρίσιμη καμπή. Εκείνο το ξημέρωμα της 7ης Ιουλίου 2017, όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωνε την αποτυχία της διαδικασίας, η αίσθηση που κυριάρχησε ήταν πως χάθηκε ίσως η σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

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