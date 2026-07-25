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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

 25.07.2026 - 07:38
Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Την πάγια τουρκική θέση ότι η λύση δύο κρατών στην Κύπρο αποτελεί την πιο ρεαλιστική επιλογή, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κατά τη διάρκεια συνάντησης τους στην Άγκυρα.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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