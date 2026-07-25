Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ