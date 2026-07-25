Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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