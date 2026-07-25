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ΔΙΕΘΝΗ

Αμερικανικό χτύπημα σε τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

 25.07.2026 - 07:29
Αμερικανικό χτύπημα σε τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» την Παρασκευή πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές, δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, στο Associated Press.

«Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένα, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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