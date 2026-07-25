Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΈντερο: Τι να τρώτε για να λειτουργεί σωστά - Πέντε τροφές που «απαγορεύονται»
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Τι να τρώτε για να λειτουργεί σωστά - Πέντε τροφές που «απαγορεύονται»

 25.07.2026 - 08:13
Έντερο: Τι να τρώτε για να λειτουργεί σωστά - Πέντε τροφές που «απαγορεύονται»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Διαβήτη, Πεπτικών και Νεφρικών Παθήσεων των ΗΠΑ εξηγεί μέσω της ιστοσελίδας του τις «καλές» και τις «κακές» διατροφικές συνήθειες για την λειτουργία του εντέρου και την αποφυγή της δυσκοιλιότητας.

Πολύ συχνά, οι διατροφικές μας επιλογές ταλαιπωρούν το έντερο, ένα από τα σημαντικότερα όργανα για τη εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού αλλά και την ψυχική υγεία.

Οι ειδικοί προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε μέσω της διατροφής να προφυλάξουμε το έντερο, οι οποίες συνοψίζονται στην προτροπή για κατανάλωση πολλών φυτικών ινών και υγρών ώστε να βοηθήσουν τις ίνες να δράσουν.

Τι πρέπει να τρώτε

Οι ενήλικες χρειάζονται περί τα 25 με 31 γρ. φυτικών ινών ημερησίως, αναλόγως την ηλικία και το φύλο. Για κάποιον που δεν έχει συνηθίσει σε τρόφιμα πλούσια σε ίνες, η προσθήκη τους στο διατροφικό του πρόγραμμα πρέπει να γίνει σταδιακά ώστε να ο οργανισμός να προσαρμοστεί. Πιθανώς να κριθεί απαραίτητη η ειδική γνώμη ενός διατροφολόγου ώστε να ετοιμάσει το κατάλληλο πρόγραμμα.

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες:

τρόφιμα ολικής άλεσης (όπως μαύρο ψωμί και ζυμαρικά ολικής άλεσης)
δημητριακά (βρώμη, πίτουρο κ.α.)
όσπρια (φακές, φασόλια, σόγια και ρεβίθια)
φρούτα (π.χ. μούρα, μήλα με τη φλούδα, πορτοκάλια και αχλάδια)
λαχανικά (καρότα, μπρόκολο, αρακάς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά κ.α.)
ξηροί καρποί (αμύγδαλα, φιστίκια, πεκάν κ.α.)
Δεν πρέπει να παραλείπεται η αυξημένη κατανάλωση υγρών όπως νερό, φυσικοί χυμοί φρούτων και λαχανικών, υδαρείς σούπες προς διευκόλυνση της εντερικής λειτουργίας.

Επιπλέον, με την πρόληψη υγρών αποφεύγεται η αφυδάτωση με τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για το έντερο αλλά και τη συνολική υγεία. Κάποιος διατροφολόγος μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με την ποσότητα υγρών που χρειάζεστε σύμφωνα με το βάρος, την υγεία, τη συχνότητα σωματικής δραστηριότητας και το περιβάλλον που ζείτε.

Τι πρέπει να αποφεύγετε

Αποφύγετε τροφές φτωχές σε φυτικές ίνες όπως:

πατατάκια
πρόχειρο φαγητό (fast food)
κρέας
σνακς και προπαρασκευασμένα γεύματα
επεξεργασμένα τρόφιμα όπως burgers ή γεύματα που ετοιμάζονται στα μικροκύματα

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίθανο: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 25.07.2026 - 08:04
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

 25.07.2026 - 08:19
Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 07:15
Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

  •  25.07.2026 - 07:38
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

  •  25.07.2026 - 07:31
VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

  •  25.07.2026 - 08:19
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

  •  25.07.2026 - 07:22
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 07:25
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

  •  25.07.2026 - 07:20
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

  •  25.07.2026 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα