Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2

Νέα μεγάλη μελέτη στην Αγγλία αποκαλύπτει μια σαφή «γενεακή διαίρεση»: Ενώ οι νέες διαγνώσεις διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται στους ανθρώπους κάτω των 40 ετών, μειώνονται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, στις οποίες η συχνότητα των νέων περιστατικών αυξανόταν κατά περίπου 3% κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2024.

Πίσω από την τάση αυτή βρίσκεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, η αύξηση της παχυσαρκίας στις νεότερες ηλικίες. Οι νέοι άνθρωποι δεν αποκτούν απλώς περιττό βάρος νωρίτερα, αλλά φτάνουν στη διάγνωση με σοβαρότερη παχυσαρκία συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές.

Η παχυσαρκία εμφανίζεται νωρίτερα

Η ερευνητική ομάδα του Imperial College London εξέτασε την πορεία των νέων διαγνώσεων διαβήτη τύπου 2 και τον Δείκτη Μάζας Σώματος των ασθενών κατά τη στιγμή της διάγνωσης στην Αγγλία, κατά την περίοδο 2011-2024.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος αυξήθηκε περίπου δύο φορές ταχύτερα στους νεότερους ενηλίκους σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μεταβολή στις νέες γυναίκες. Στις λευκές Βρετανίδες ηλικίας 20 έως 29 ετών, για παράδειγμα, ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος κατά τη διάγνωση αυξήθηκε από 37,7 το 2011 σε 40,7 το 2024, επίπεδο που αντιστοιχεί σε σοβαρή παχυσαρκία.

Η επικεφαλής ερευνήτρια, Δρ Σιβάνι Μίσρα, εξήγησε ότι η εμφάνιση σοβαρής παχυσαρκίας σε όλο και μικρότερη ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 νωρίς στη ζωή και μειώνει την ηλικία κατά την οποία γίνεται η διάγνωση.

Όπως επισήμανε, οι νέοι άνθρωποι φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο σημερινό «παχυσαρκιογόνο περιβάλλον», στο οποίο τα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας είναι φθηνά, εύκολα διαθέσιμα και προωθούνται συστηματικά.

Γιατί ανησυχούν περισσότερο οι ειδικοί

Ο διαβήτης τύπου 2 που εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία δεν σημαίνει απλώς ότι ο ασθενής θα χρειαστεί να ζήσει περισσότερα χρόνια με τη νόσο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρώιμη μορφή του μπορεί να εξελιχθεί πιο επιθετικά και να συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα σακχάρου μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά, τα αγγεία, τους νεφρούς, τα μάτια και τα νεύρα. Όσο νωρίτερα ξεκινά η νόσος, τόσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Οι νέοι ασθενείς κινδυνεύουν επομένως να εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο, νεφρική ανεπάρκεια και άλλες επιπλοκές σε μικρότερη ηλικία, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη πρόληψη και θεραπεία ιδιαίτερα σημαντικές.

Η αύξηση δεν αφορά μόνο τις εθνικές μειονότητες

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της συζήτησης για τον διαβήτη τύπου 2 στους νέους επικεντρωνόταν σε ανθρώπους νοτιοασιατικής ή αφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι μπορεί να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σε χαμηλότερο σωματικό βάρος.

Η νέα μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι οι διαγνώσεις αυξάνονται πλέον και στον λευκό πληθυσμό. Η τάση παρατηρήθηκε στις περισσότερες ομάδες που εξετάστηκαν, με τις γυναίκες να εμφανίζουν την εντονότερη επιβάρυνση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη κύησης, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 τα επόμενα χρόνια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συστηματική παρακολούθηση μετά τον τοκετό συχνά δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να χάνεται μια πολύτιμη ευκαιρία έγκαιρης παρέμβασης.

Δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια σύνθετη νόσος και δεν οφείλεται αποκλειστικά στο σωματικό βάρος. Η κληρονομικότητα, η εθνική καταγωγή, η ηλικία, ο διαβήτης κύησης, η διατροφή και η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο.

Ωστόσο, η ταχεία αύξηση της σοβαρής παχυσαρκίας στους νεότερους ανθρώπους φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα πίσω από τη σημερινή έξαρση. Οι επιστήμονες ζητούν ισχυρότερες πολιτικές πρόληψης, περιορισμό της προώθησης ανθυγιεινών τροφίμων και δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει – αντί να δυσκολεύει – τις πιο υγιεινές επιλογές.

Το μήνυμα της μελέτης είναι σαφές: η πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 δεν πρέπει να ξεκινά στη μέση ηλικία. Χρειάζεται να αρχίζει πολύ νωρίτερα, πριν η παχυσαρκία και οι μεταβολικές διαταραχές εγκατασταθούν και μετατραπούν σε χρόνια προβλήματα υγείας.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr