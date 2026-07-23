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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες αιχμές από το ΑΛΜΑ για το Videogate - Ζητά δημοσιοποίηση του πορίσματος και απαντήσεις για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

 23.07.2026 - 17:54
Νέες αιχμές από το ΑΛΜΑ για το Videogate - Ζητά δημοσιοποίηση του πορίσματος και απαντήσεις για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Το Κίνημα ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο επανέρχεται στην υπόθεση Videogate, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, κάνοντας λόγο για «αναδίπλωση» που, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί νέα σοβαρά ερωτήματα τόσο για το περιεχόμενο του πορίσματός του όσο και για θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον επαναδιορισμό του.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι η σημερινή τοποθέτηση του κ. Πασχαλίδη επιβεβαιώνει, κατά την άποψή του, πως το πόρισμα που συνέταξε ήταν «πολύ κατώτερο των περιστάσεων», εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως σημειώνει, ένας πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.

Ζητά ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα

Το Κίνημα υπενθυμίζει ότι στην αρχική του ανακοίνωση ο κ. Πασχαλίδης έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο παραβιάσεων της νομοθεσίας για την ποινικοποίηση της διαφθοράς, λόγω ενεργειών, παραστάσεων, υποσχέσεων και δηλώσεων εμπλεκομένων προσώπων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι στη συνέχεια έκανε λόγο για «αερολογίες» και «φαφλατισμούς», δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, την εντύπωση ότι δεν εισηγείτο ποινικές διώξεις ή περαιτέρω διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή είχε θέσει ζήτημα ενδεχόμενης εμπορίας επηρεασμού και είχε ζητήσει να εξηγηθεί γιατί η επίκληση πολιτικής πρόσβασης έναντι οικονομικού οφέλους δεν αποτέλεσε λόγο για περαιτέρω διερεύνηση.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, καλεί να κατατεθεί και να δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρο το πόρισμα ώστε, όπως αναφέρει, να διαπιστωθεί τι ακριβώς εισηγήθηκε ο ανακριτής, για ποια πρόσωπα και για ποια πιθανά αδικήματα.

Ερωτήματα για τον επαναδιορισμό του

Παράλληλα, το Κίνημα εγείρει νέο θεσμικό ζήτημα, επικαλούμενο τις δηλώσεις του κ. Πασχαλίδη ότι ο επαναδιορισμός του στην προεδρία της ΑΑΔΙΠΑ έγινε κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ΑΛΜΑ, η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι ο διορισμός των μελών και του προέδρου της Αρχής γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν αποδίδει θεσμικό ρόλο στον Γενικό Εισαγγελέα ως προς την επιλογή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ζητώντας να διευκρινιστεί σε ποιον υποβλήθηκε η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, εάν αυτή ήταν γραπτή, αν τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και με ποια νομική βάση υπήρξε εμπλοκή του στον επαναδιορισμό του κ. Πασχαλίδη, την περίοδο που διερευνούσε την υπόθεση Videogate.

Το ΑΛΜΑ καταλήγει ότι όλα τα πιο πάνω ζητήματα, καθώς και οι αντιφάσεις και οι ελλείψεις που, όπως αναφέρει, έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, θα τεθούν στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.

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