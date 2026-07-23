Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω ανατροπής φορτηγού - Γέμισε χαλικια ο δρόμος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω ανατροπής φορτηγού - Γέμισε χαλικια ο δρόμος

 23.07.2026 - 17:30
VIDEO: Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω ανατροπής φορτηγού - Γέμισε χαλικια ο δρόμος

Κλειστός παραμένει γύρω στις 5.15 το απόγευμα, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου, λόγω ανατροπής φορτηγού και πτώσης μεγάλου όγκου χαλικιών που μεταφερόταν από το φορτηγό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από φοβερό τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση του φορτηγού οχήματος και καθαρισμού του αυτοκινητοδρόμου.

Η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύεται προς τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, μέσω της εξόδου μετά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών. Οι διερχόμενοι οδηγοί μπορούν στη συνέχεια να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο, μέσω της εισόδου από Πέρα Χωρίο Νήσου.

Επίσης, κλειστό είναι και τμήμα στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω της πτώσης των χαλικιών, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της μίας λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Αιγύπτιος χτύπησε τόσο άγρια τον Γεωργίου που έσπασε το χέρι του - Τι είχε πει στο νοσοκομείο - Πώς τον εντόπισαν
Χριστίνα Κυριάκου: Συγκινημένη ακούγοντας τον γιο της να λέει πρώτη φορά «Μαμά» (βίντεο)
Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για το βίντεο με ανήλικο ΑμεΑ
Τηλεφωνικές απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όταν απαντάτε σε κλήση
Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παιδί ΑμεΑ: Χειροπέδες σε τρίτο πρόσωπο για το αποτρόπαιο βίντεο στο TikTok

 23.07.2026 - 17:05
Επόμενο άρθρο

Νέες αιχμές από το ΑΛΜΑ για το Videogate - Ζητά δημοσιοποίηση του πορίσματος και απαντήσεις για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

 23.07.2026 - 17:54
ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο - Επαφές στην Αθήνα πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο - Επαφές στην Αθήνα πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 την Παρασκευή υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και συζήτηση ενόψει της επίσκεψης στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο - Επαφές στην Αθήνα πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο - Επαφές στην Αθήνα πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

  •  23.07.2026 - 15:39
Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

  •  23.07.2026 - 14:04
Σοβαρό ατύχημα στη Λεμεσό - Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός φορτηγού μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

Σοβαρό ατύχημα στη Λεμεσό - Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός φορτηγού μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

  •  23.07.2026 - 18:18
Δήμευση περιουσίας χιλιάδων ευρώ για υπόθεση ναρκωτικών - «Χάθηκαν» χρήματα και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

Δήμευση περιουσίας χιλιάδων ευρώ για υπόθεση ναρκωτικών - «Χάθηκαν» χρήματα και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

  •  23.07.2026 - 15:50
Νέες αιχμές από το ΑΛΜΑ για το Videogate - Ζητά δημοσιοποίηση του πορίσματος και απαντήσεις για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Νέες αιχμές από το ΑΛΜΑ για το Videogate - Ζητά δημοσιοποίηση του πορίσματος και απαντήσεις για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

  •  23.07.2026 - 17:54
Σταύρος Γεωργίου: Πώς κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη του 28χρονου - Τι προηγήθηκε της δολοφονίας

Σταύρος Γεωργίου: Πώς κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη του 28χρονου - Τι προηγήθηκε της δολοφονίας

  •  23.07.2026 - 16:24
Παιδί ΑμεΑ: Χειροπέδες σε τρίτο πρόσωπο για το αποτρόπαιο βίντεο στο TikTok

Παιδί ΑμεΑ: Χειροπέδες σε τρίτο πρόσωπο για το αποτρόπαιο βίντεο στο TikTok

  •  23.07.2026 - 17:05
Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

  •  23.07.2026 - 15:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα