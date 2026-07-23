VIDEO: Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω ανατροπής φορτηγού - Γέμισε χαλικια ο δρόμος

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση του φορτηγού οχήματος και καθαρισμού του αυτοκινητοδρόμου.

Η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύεται προς τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, μέσω της εξόδου μετά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών. Οι διερχόμενοι οδηγοί μπορούν στη συνέχεια να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο, μέσω της εισόδου από Πέρα Χωρίο Νήσου.

Επίσης, κλειστό είναι και τμήμα στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω της πτώσης των χαλικιών, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της μίας λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου.