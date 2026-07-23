Γιαγιά και παππού, θα κρατήσετε τα εγγόνια σας στις διακοπές; Tips για να μην εξαντληθείτε

Η σύμβουλος ψυχικής υγείας και μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP), Roya Royle, εξηγεί γιατί η περίοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει τους παππούδες και τις γιαγιάδες σε εξουθένωση και προτείνει τρόπους για να προστατεύσουν την ευεξία τους χωρίς να διαταράξουν τις οικογενειακές σχέσεις.

Γιατί εξαντλούνται οι ηλικιωμένοι στις καλοκαιρινές διακοπές;

Για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες, η φροντίδα των εγγονιών το καλοκαίρι δεν αντιμετωπίζεται ως ελεύθερη επιλογή, αλλά ως μια οικογενειακή υποχρέωση την οποία δύσκολα μπορούν να αρνηθούν. «Αν δεν έχει συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα ή αν δεν έχει προηγηθεί συνεργασία και ξεκάθαρη συζήτηση σχετικά με τις προσδοκίες γύρω από τη φύλαξη των παιδιών, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να πουν “όχι”, επειδή πολλοί παππούδες και γιαγιάδες αισθάνονται ότι έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν», επισημαίνει η Royle.

Η αγάπη για τα εγγόνια, ωστόσο, δεν αναιρεί τις σωματικές και ψυχικές απαιτήσεις της καθημερινής τους φροντίδας. Η συνεχής επίβλεψη μικρών παιδιών, η προετοιμασία των γευμάτων, οι μετακινήσεις και η ανάγκη για διαρκή εγρήγορση μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά έναν μεγαλύτερο άνθρωπο. «Η φροντίδα μικρών παιδιών είναι απαιτητική σωματικά, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά απαιτητική σε συναισθηματικό επίπεδο», αναφέρει η ειδικός. «Αν παραμελείτε τη δική σας υγεία, τις άλλες σχέσεις και τα ενδιαφέροντά σας, τότε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσετε να αισθάνεστε εξουθενωμένοι», προειδοποιεί.

Τα σημάδια φανερώνουν την εξουθένωση

Η εξάντληση από τη φροντίδα των εγγονιών εκδηλώνεται σταδιακά, μέσα από αλλαγές στη διάθεση και στη συμπεριφορά, σύμφωνα με την ειδικό.

«Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορεί να αρχίσουν να βιώνουν συναισθήματα εκνευρισμού, δυσαρέσκειας ή ακόμη και τρόμου απέναντι σε όσα τους περιμένουν», εξηγεί η Royle. «Η εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των δυνάμεων και μπορεί να καταλήξετε να αισθάνεστε πολύ άσχημα, αν δεν φροντίζετε και τον εαυτό σας».

Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στους ενήλικες: «Τα εγγόνια μπορεί να βιώσουν μια πολύ πιο απότομη και ευερέθιστη μορφή φροντίδας, όταν οι παππούδες τους έχουν εξουθενωθεί. Επομένως, το burnout μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους εμπλεκομένους», σημειώνει η ειδικός.

Πώς θα αποφύγετε την κόπωση

Θέστε τα όρια σας από νωρίς

Η ανοιχτή επικοινωνία πριν από την έναρξη των διακοπών μπορεί να προλάβει πολλές εντάσεις. «Τα προβλήματα εμφανίζονται συχνά όταν δεν υπάρχει επικοινωνία και όταν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για τις ευθύνες και τα όριά τους», τονίζει η Royle.

Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση με τα παιδιά τους, είναι σημαντικό να έχουν αποφασίσει οι ίδιοι τα προσωπικά τους όρια, σύμφωνα με την ειδικό. «Μην προσφέρετε απεριόριστη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και προσπαθήστε να προσφέρετε μόνο ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε άνετα», συμβουλεύει. «Θέστε προσδοκίες σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο είστε πρόθυμοι να αναλάβετε τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και σχετικά με τυχόν αιτήματα που προκύπτουν την τελευταία στιγμή», προσθέτει.

Αφήστε τα εγγόνια έξω από τη συζήτηση

Οι διαφωνίες καλό είναι να συζητούνται μακριά από τα εγγόνια, ώστε τα παιδιά να μη νιώσουν ότι αποτελούν βάρος ή αιτία οικογενειακής έντασης. «Αποφύγετε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις όταν είναι παρόντα τα εγγόνια», προτείνει η Royle.

Ένα γραπτό πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων μπορεί, επίσης, να διευκολύνει την οργάνωση και να περιορίσει τις παρανοήσεις.

Μιλήστε ειλικρινά και μη φοβάστε να πείτε όχι

Η ειλικρινής έκφραση των συναισθημάτων είναι απαραίτητη. «Μη φοβάστε να πείτε πώς αισθάνεστε», αναφέρει. «Προσπαθήστε να αποφεύγετε τη γλώσσα που επιρρίπτει ευθύνες στους άλλους. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε προτάσεις που ξεκινούν από το “εγώ”, ώστε να αποφύγετε τη σύγκρουση, όπως “νιώθω ότι έχω κατακλυστεί” ή “δυσκολεύομαι”».

«Στις υγιείς οικογένειες θα πρέπει όλοι να μπορούμε να ζητάμε ο ένας από τον άλλον όποια βοήθεια χρειαζόμαστε, αλλά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να πούμε “όχι” ή να ακούσουμε ένα “όχι”», τονίζει η Royle.

Φροντίστε τον εαυτό σας και μην παραμελήσετε τα ενδιαφέροντά σας

Η ειδικός υπενθυμίζει ότι η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια. «Δεν μπορείτε να προσφέρετε από ένα άδειο ποτήρι. Να θυμάστε ότι πρέπει να φροντίζετε τον εαυτό σας προτού μπορέσετε να φροντίσετε οποιονδήποτε άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Δημιουργήστε κάθε εβδομάδα χώρο για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, είτε πρόκειται για χρόνο στον κήπο είτε για πρωινό κολύμπι», συμβουλεύει.

Μια ακόμη λύση είναι να επιλέξετε δραστηριότητες με τα εγγόνια που απολαμβάνετε και οι ίδιοι. «Αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το ψάρεμα, μπορείτε να προτείνετε να το κάνετε μαζί με τα εγγόνια σας», λέει η Royle. «Το να μεταδώσετε αυτό το πάθος στα εγγόνια σας μπορεί να σας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση και να έχει ιδιαίτερο νόημα».

«Συνεχίστε να επανεξετάζετε τα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να διαπιστώνετε αν όλοι εξακολουθούν να είναι ικανοποιημένοι», καταλήγει η ειδικός. «Οι τακτικές συζητήσεις είναι σημαντικές, ώστε να επανεξετάζεται οτιδήποτε ενδεχομένως δεν λειτουργεί».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ