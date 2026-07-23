Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΟι «αιώνιες χημικές ουσίες» είναι παντού: Πώς να μειώσετε την καθημερινή έκθεσή σας
ΥΓΕΙΑ

Οι «αιώνιες χημικές ουσίες» είναι παντού: Πώς να μειώσετε την καθημερινή έκθεσή σας

 23.07.2026 - 14:17
Οι «αιώνιες χημικές ουσίες» είναι παντού: Πώς να μειώσετε την καθημερινή έκθεσή σας

Οι «αιώνιες» χημικές ουσίες βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας. Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες και ποια απλά μέτρα μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή σας σε αυτές;

Από το σαμπουάν και το αποσμητικό μέχρι το πλαστικό δοχείο του φαγητού, τα καθαριστικά και την κυκλοφορία στους δρόμους, η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει συνεχή έκθεση σε χημικές ουσίες. Σύμφωνα με έρευνα του Brad Reisfeld, ομότιμου καθηγητή Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής και Δημόσιας Υγείας στο Colorado State University, στις ΗΠΑ

Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, καθώς οι χημικές ουσίες υπάρχουν παντού. Ωστόσο, ανάλογα με τη δόση, τη διάρκεια και τις συνθήκες έκθεσης, ορισμένες φυσικές ή συνθετικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.


Δεν εκτιθέμεθα ποτέ σε μία μόνο ουσία

Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν τις επιδράσεις μιας μεμονωμένης χημικής ουσίας. Στην πραγματικότητα όμως, οι άνθρωποι εκτίθενται καθημερινά σε πολύπλοκα μείγματα. Ο αέρας περιέχει σωματίδια, αέρια και ατμούς, ενώ στο εσωτερικό των κτιρίων η σύνθεσή του επηρεάζεται από το μαγείρεμα, τα καθαριστικά, τα δομικά υλικά και τον αερισμό. Παράλληλα, τρόφιμα, καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακά καθαριστικά μπορεί να περιέχουν υπολείμματα διαφορετικών χημικών ουσιών, ενώ ακόμη και το πόσιμο νερό ενδέχεται να περιλαμβάνει ίχνη φαρμάκων ή βιομηχανικών ενώσεων σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

Συχνά, οι επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών απλώς αθροίζονται. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, δύο ή περισσότερες ουσίες μπορεί να ενισχύσουν ή να μειώσουν η μία τη δράση της άλλης, καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη των επιπτώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα, δηλαδή τις ορμόνες που ρυθμίζουν λειτουργίες όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός και η αναπαραγωγή.

 

Φθαλικές ενώσεις και parabens

Δύο από τις πιο μελετημένες ομάδες είναι οι φθαλικές ενώσεις (phthalates) και τα parabens. Οι φθαλικές ενώσεις χρησιμοποιούνται σε ορισμένα πλαστικά και σε αρωματικά μείγματα, ενώ τα parabens λειτουργούν ως συντηρητικά σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η καθημερινή χρήση πολλών τέτοιων προϊόντων μπορεί να αυξήσει την έκθεση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επιλογή προϊόντων χωρίς φθαλικές ενώσεις και parabens μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδά τους στον οργανισμό.

Οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέες τεχνικές για να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα χημικά μείγματα. Χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες εργαστηριακές δοκιμές, υπολογιστικά μοντέλα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζουν ποιες ουσίες είναι πιθανότερο να δρουν συνδυαστικά. Παράλληλα, η λεγόμενη εκθεσωμική (exposomics) εξετάζει το σύνολο των περιβαλλοντικών και χημικών εκθέσεων που δέχεται ένας άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και τη σχέση τους με την υγεία.


Πώς μπορείτε να περιορίσετε την έκθεση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς σε έναν κόσμο χωρίς χημικές ουσίες. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν απλές κινήσεις που μειώνουν τις περιττές εκθέσεις.

Αερίζετε συχνά το σπίτι, όταν η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι καλή και χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα ή τον εξαερισμό κατά το μαγείρεμα και την καθαριότητα.

Περιορίστε τη χρήση πολλών αρωματικών προϊόντων ταυτόχρονα και προτιμήστε, όπου είναι δυνατόν, εκδόσεις χωρίς άρωμα.

Πλένετε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από τρεχούμενο νερό και ακολουθείτε ποικίλη διατροφή ώστε να μειώνεται η επαναλαμβανόμενη έκθεση στα ίδια υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Ενημερωθείτε για την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και, αν χρησιμοποιείτε φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι είναι πιστοποιημένο για τους ρύπους που επιθυμείτε να απομακρύνει και αντικαθιστάτε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν πώς οι πολλές μικρές καθημερινές εκθέσεις σε διαφορετικές χημικές ουσίες επηρεάζουν συνολικά την ανθρώπινη υγεία. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα δεδομένα, η ενημέρωση και οι απλές προληπτικές επιλογές αποτελούν τον πιο πρακτικό τρόπο περιορισμού της έκθεσης.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Αιγύπτιος χτύπησε τόσο άγρια τον Γεωργίου που έσπασε το χέρι του - Τι είχε πει στο νοσοκομείο - Πώς τον εντόπισαν
Χριστίνα Κυριάκου: Συγκινημένη ακούγοντας τον γιο της να λέει πρώτη φορά «Μαμά» (βίντεο)
Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για το βίντεο με ανήλικο ΑμεΑ
Τηλεφωνικές απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όταν απαντάτε σε κλήση
Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Ενέργειας: «Θα γίνει ό,τι δυνατό για να μην υπάρξει διακοπή ρεύματος»

 23.07.2026 - 14:14
Επόμενο άρθρο

Μιχαηλίδου στους πρωτεύσαντες των Παγκυπρίων: «Στόχος ένα πιο ανθρώπινο δημόσιο σχολείο»

 23.07.2026 - 14:21
Επιτροπή Θεσμών: Ζητά ολόκληρο το πόρισμα για το Videogate – Καλείται ο Ανδρέας Πασχαλίδης στην έκτακτη συνεδρία

Επιτροπή Θεσμών: Ζητά ολόκληρο το πόρισμα για το Videogate – Καλείται ο Ανδρέας Πασχαλίδης στην έκτακτη συνεδρία

Έκτακτη συνεδρία για την υπόθεση του Videogate και το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, με στόχο να εξετάσει το σύνολο της ανακριτικής διαδικασίας και τα συμπεράσματα της έρευνας, ενώ θα ζητηθεί και η κατάθεση ολόκληρου του πορίσματος στη Βουλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επιτροπή Θεσμών: Ζητά ολόκληρο το πόρισμα για το Videogate – Καλείται ο Ανδρέας Πασχαλίδης στην έκτακτη συνεδρία

Επιτροπή Θεσμών: Ζητά ολόκληρο το πόρισμα για το Videogate – Καλείται ο Ανδρέας Πασχαλίδης στην έκτακτη συνεδρία

  •  23.07.2026 - 13:24
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

  •  23.07.2026 - 06:35
Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

  •  23.07.2026 - 15:29
Ο Αιγύπτιος χτύπησε τόσο άγρια τον Γεωργίου που έσπασε το χέρι του - Τι είχε πει στο νοσοκομείο - Πώς τον εντόπισαν

Ο Αιγύπτιος χτύπησε τόσο άγρια τον Γεωργίου που έσπασε το χέρι του - Τι είχε πει στο νοσοκομείο - Πώς τον εντόπισαν

  •  23.07.2026 - 13:01
Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

  •  23.07.2026 - 14:04
Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για το βίντεο με ανήλικο ΑμεΑ

Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για το βίντεο με ανήλικο ΑμεΑ

  •  23.07.2026 - 11:18
Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία

Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία

  •  23.07.2026 - 10:42
Οδηγοί Προσοχή: Αναμένεται κυκλοφοριακό χάος λόγω ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Οδηγοί Προσοχή: Αναμένεται κυκλοφοριακό χάος λόγω ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

  •  23.07.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα